Mezopotamya marka oluyor - Son Dakika

Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel markası "Mezopotamya" oluyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm illeri bütüncül bir yaklaşımla markalaştıracak olan projenin tanıtımını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

GAP Bölgesi turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projesi ile bölgedeki bütün illerin bütüncül bir yaklaşımla markalaştırılarak sürdürülebilir bir turizm destinasyonu amaçlanıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçirilecek olan projeyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Kültürel mirasını turizme kazandırması hedefleniyor. Dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olacak proje kapsamında bölgedeki 9 ilin kültürel değerlerinin yansıtıldığı bir logo hazırlandı. Mezopotamya'nın bir bölge olmaktan çok bir marka olarak konumlandırılması için çalışmalar yürütülecek. En büyük hedef ise Mezopotamya'yı dünyada mutlaka görülmesi gereken yerler listesine ekleyerek turizmin gelişmesine uygun bir zemin hazırlamak.

"MEZOPOTAMYA HER YÖNÜYLE ZENGİN BİR YAPIYA SAHİP"

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesindeki tanıtım programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Güneydoğu Anadolu Bölgemizin eşsiz turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak için oluşturduğumuz Mezopotamya markasının tanıtım programında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük beri memnuniyet duyuyorum. İki gündür farklı toplantılar ve açılışlar vesilesiyle bölge illerimizde bulunmaktayım. Her gelişimizde bu toprakların taşıdığı ruhu sonuna kadar hissediyoruz. Doğasından insanına, tarihinden geleneklerine kadar dünyanın en özgün coğrafyasına sahip olmak gerçekten büyük bir şans. Mezopotamya ismiyle müsemma bu topraklar, tarihin her döneminde insanları kendisine çekmiş ve sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir bölge. Bir başka deyişle "Medeniyetlerin Beşiği". Nitekim tarihin ilerleyişinde ilk kilometre taşları bu bölgede döşenmeye başladı. Bu destansı topraklar ilk tarımsal faaliyetlerin başlamasına, ilk şehirlerin kurulmasına tanıklık etti. İnsanoğlu ilk yazılarını burada yazdı, tarihini burada öğrendi. Evet işte bu zengin geçmiş, sayısız kültürel ve doğal varlık insanlığın ortak mirası olarak daha fazla ilgiyi hak ediyor. Önemli arkeolojik alanlar, geleneksel ve özgün mimari, birçok inanca ait dini mekanlar, el sanatları ve zengin yöre mutfağı, bölgenin modern zaman seyyahlarına sunduğu güzelliklerden yalnızca bazıları. Bölgedeki gezip görülecek yerleri sadece saymaya kalktığınızda bile liste o kadar uzayıp gidiyor ki, inanın böyle bir miras için ne kadar şükretsek az. Zeugma Antik Kenti, Diyarbakır Surları ve Sur İçi, Nemrut Dağı, kazılarla açığa çıkarılan ve tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe, yeryüzünde tevhit inancına rehberlik eden peygamberlerimizin türbeleri, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine tanıklık eden en eski kiliseler ve daha niceleri. Tabi buram buram tarih kokan topraklarımızda, mutfaklarımız da buram buram lezzet kokuyor. Şimdi her bir ilimizin ve hatta ilçemizin damak çatlatan lezzetlerini de sıralayıp sizleri acıktırmak istemiyorum" dedi.

"MEZOPOTAMYA MARKAMIZI OLUŞTURDUK"

Kendine özgü güzelliklerinin anlatmakla bitiremeyecek bu kadim toprakları, dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasına sokmak için kolları sıvadıklarını söyleyen Bakan Varank, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile bugün tanıtımını yaptığımız Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk turizm markasını, yani Mezopotamya markamızı oluşturduk. Bu sayede, kültürel ve doğal mirası koruyarak, Mezopotamya'yı global bir marka haline getirip insanların zihnine kazımak, daha çok insanın buraları ziyaret ederek unutulmaz anılar biriktirmesini sağlamak istiyoruz ve böylece turizm gelirlerini artırmayı, yeni istihdam olanakları ortaya çıkarmayı ve kalkınmanın hızlanmasını amaçlıyoruz. Yerel kalkınmanın hamisi olan bakanlığımıza bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve ajanslarımızla Türkiye'nin bu turizm atağına omuz vermekten büyük gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"UZUN VADELİ STRATEJİK BİR İŞ"

Turizm alanında marka oluştururken parametrelerin daha önemli olduğunu belirten Bakan Varank, "Bildiğiniz üzere global bir marka oluşturmak pek çok parametreyi bir arada düşünmeyi gerektiren, uzun vadeli, stratejik bir iş. Ürün ya da hizmetin kalitesi, onu kime ne şekilde sunduğunuz, müşterilerle nasıl iletişim kurduğunuz markalaşma sürecinin temel belirleyicileri. Tabi konu turizm alanında bir marka oluşturmak olunca bu parametreler çok daha önemli hale geliyor. Çünkü bir anlamda ülkeniz için kurumsal bir kimlik oluşturuyorsunuz. Biz de GAP İdaresi ve kalkınma ajanslarımız ile markalaşma hususunun tüm yönlerini kapsayan profesyonel bir bakış açısı geliştirdik. Projede ülkemizin turizm potansiyelini daha bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. İl düzeyinde yürütülen küçük çaplı bağımsız çalışmalar yerine, tüm coğrafyayı kapsayan turizm gelişim koridorlarını bir destinasyon yaklaşımı ile planlıyoruz. Buna yönelik olarak, bölge kalkınma idaremiz ve ajanslarımız güç birliği yaptı ve 9 ilimizde yürütülen çalışmaları koordine eden çatı yapı görevini üstlendi" dedi.

2014 yılında başlayan ve 15 milyon Lira bütçesi olan markalaşma projesinin kapsamında çok önemli işlere imza attıklarını söyleyen Bakan Varank, "Saha çalışmalarından topladığımız verilerle tematik kent içi ve bölge rotalarını belirledik. Belirlenen bu rotalar, oluşturduğumuz web sitesi ve mobil uygulamaya aktarıldı. Türkçe ve İngilizce sosyal medya hesapları oluşturuldu. Mezopotamya'daki etkinlik, deneyim, gastronomi ve konaklama noktalarının interaktif haritasını, 35 kent rotasını, 9 tematik rota ve seyahate dair ipuçlarını içeren bir web sitesi oluşturduk. www.mezopotamya.travel adresinden erişilebilen sitede şu anda öncelikle Türkçe ve İngilizce içerikler sunuluyor. İnşallah kısa süre içerisinde Almanca, Rusça ve Çince içerikler de yer alacak. Bu içeriklere mobil cihazlarından ulaşmak isteyenler Mezopotamya Gezi Rehberini uygulama mağazalarından indirebilirler. Ayrıca, web sitesi ve uygulamadaki içeriklerimizi her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. Mezopotamya markamızın tanıtım çalışmalarında kullanılacak hikayelerin ve filmlerin çekimlerini büyük oranda bitirdik. Bunun yanında, Mezopotamya markasının uluslararası ve ulusal medya görünürlüğünü ve bilinirliğini artıracak, bölgenin avantajlarını ön plana çıkaracak faaliyetler yürüteceğiz. Yurtiçi ve yurtdışı menşeili birçok gazete, dergi, Televizyon, internet ve billboardlarda Mezopotamya destinasyonunun tanıtımını yapacağız. Gazeteci, turizm dergisi yazarı ve sosyal medya elçilerinden oluşan heyetleri buraya davet edip yerinde tanıtım çalışmaları yapacağız. Önemli kültür ve turizm merkezlerini ziyaret eden heyetlere Mezopotamya markasının sahip olduğu güzellikler hakkında bilgilendirme yapacağız. Bu sayede daha çok kişinin bu destansı topraklarla bağ kurmasını sağlayacağız. Şunu çok iyi biliyoruz. En iyi tanıtım, gezisinden, tatilinden mutlu dönen insanlar sayesinde yapılır.Bu bölgeyi ziyaret edip de etkilenmeyecek kimse yok. O yüzden özellikle bölgedeki işletmelerimize, esnafımıza da çok önemli roller düştüğünün altını çizmek istiyorum" dedi.

"2014-2021 YILLARI ARASINDA GAP İDARESİ İLE YÜRÜTÜLEN 22 PROJEYE TOPLAM 51 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK

Bölgedeki ajansların turizm altyapısını geliştirmeye yönelik çok olumlu projeler gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Varank, Mezopotamya markasının esasında, GAP Bölgesi Turizm Master Planında öngörülen uzun vadeli stratejinin bir parçası olduğunu belirtti. Bakan Varank, "Bu markalaşma projesinin rolünü pasta üzerine konan çileğe benzetirsek herhalde yanlış olmaz. ya da şıllıki üstündeki kaymak da diyebilirim, ev sahipliği hatrına Urfa'ya biraz pozitif ayrımcılık yapabiliriz bence. O çileği koyana kadar pastanın yapımı için de çok uğraşmanız gerekir. Bugüne kadar, GAP İdaremiz ve bölgede faaliyet gösteren 3 ajansımız ile turizm alt yapısını geliştirmeye yönelik çok önemli projeler gerçekleştirdik. 2014-2021 yılları arasında GAP idaresi ile yürütülen 22 projeye toplam 51 milyon Lira destek sağladık. Dicle, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajanslarımız da son 11 yılda, turizm sektöründen gelen 300 projeye yaklaşık 222 milyon lira mali kaynak sağladı. Bakanlığımızca uyguladığımız Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında ise 82 milyon lira değerinde farklı yatırımları bölge illerimize kazandırdık. Restorasyon, yeni müzeler, çevre düzenlemesi, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve yenilikçi turizm platformlarının kurulması gibi birçok konuyu kapsayan bu projeler, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılmasına ciddi katkılar sundu. Bunun yanında bölgede turizm alanında yapılan özel sektör yatırımlarını da teşvik sistemimiz aracılığıyla destekliyoruz. 2003 yılından bu yana, yeme içme ve konaklama sektörlerindeki 231 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelerde öngörülen yatırım tutarı 2,3 Milyar Lira, istihdam ise yaklaşık 8 bin 500 kişi oldu" ifadelerine yer verdi.

"BİZİM TEMEL VİZYONUMUZ, DAHA DENGELİ VE TOPYEKÜN KALKINMIŞ BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK"

AK Parti hükümeti döneminde bölgesel kalkınma yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belirlediklerini belirten Bakan Varank, "Bizim temel vizyonumuz, daha dengeli ve topyekün kalkınmış bir Türkiye oluşturmak. Bu vizyonu gerçekleştirmek için de bölgelerimizin sahip olduğu potansiyelleri azami düzeyde değerlendirerek rekabetçiliklerini geliştiriyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgemiz turizmde olduğu gibi sanayinin diğer birçok alanında da büyük fırsatları barındırıyor. Bakanlık olarak hepsini tespit edip geliştirmek ve desteklemek ana önceliğimiz. Bakın sadece son 3 günde Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa ziyaretlerimizde açılışını yaptığımız tesisleri inanın şuan say deseniz sayamam. Tabi sadece GAP bölgesinin değil tüm bölgelerimizin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyor, destek programları uyguluyor, tanıtım ve koordinasyon faaliyetleri yürütüyoruz. 26 kalkınma ajansımız bugüne kadar kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının toplam 23 binden fazla projesine 11 milyar liraya ulaşan destek sağladı. Bölge Kalkınma İdarelerimizin de sulama, bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma, enerji, kültür, turizm, sosyal içerme ve diğer alanlarda sağladığı destek miktarı yaklaşık 6 milyar liraya ulaştı. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin kalkınma perspektifi ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, üretim, istihdam ve yüksek katma değeri sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Bacasız sanayi olarak da adlandırılan turizm sektörü sahip olduğu ileri-geri bağlantılar ve cari açığımızın azaltılmasındaki kritik rolü nedeniyle ekonomimiz açısından büyük bir öneme sahip. Sektörde yapılan bir birim yatırım, ekonomiye misliyle katma değer olarak geri dönüyor. İşte bugün tanıtımını yaptığımız Mezopotamya markası ile Türkiye, turizmde çok önemli bir sıçramayı daha gerçekleştirecek. Bu nedenle ben başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Dicle, İpekyolu ve Karacadağ kalkınma ajanslarımızı gerçekleştirdikleri bu önemli proje dolayısıyla tekrar tebrik ediyorum. Mezopotamya markasının ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MEZOPOTAMYA BU TOPRAKLARIN BİLGESİ VE HAFIZASI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Tarihi, kültürü ve coğrafi yapısıyla dünyanın en zengin ve özgün vatanına sahibiz. Bu eşsiz mirasa Türk milletinin medeniyet unsurlarının da eklenmesiyle her ayrıntısı ön plana çıkarılmayı hak eden, farklı alanlarda, birçok çeşitlilik barındıran muazzam bir potansiyel oluşmuştur. Doğasından iklim çeşitliliğine, mutfak kültüründen el sanatlarına, mimariden arkeolojik kalıntılara turizmde çoğu ülkeye biri ya da ikisi nasip olan varlıkların tamamı Türkiye'de mevcuttur. Bu gerçeğin farkında olarak her bölgeyi ve şehirlerimizi kendi farklılıkları ve sahip oldukları turizm unsurları ile ön plana çıkarmayı, turizmi istisnasız ülkemizin tamamına yaymayı temel hedefimiz olarak belirledik. Nereden bakıp hangi yönüyle ele alırsanız alın bu toprakların söyleyecek nice sözü, insanlıkla paylaşacağı eşsiz bir birikimi var. Mezopotamya ise adeta bu toprakların bilgesi ve hafızası olarak ilk kulak vermemiz, gözlerimizi çevirmemiz gereken yer. Biz de bakanlık olarak öyle yaptık ve bu bölgeye turizm ile kültür-sanat başlıklarında yapılanları, bundan sonra neler yapabileceğimizi masaya yatırdık" dedi.

"MEZOPOTAMYA TÜRKİYE'NİN SAHİP OLDUĞU TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİNİ YANSITIYOR"

Mezopotamya'da bulunan illerin Türkiye'nin sahip olduğu turizm çeşitliliğini yansıttığını belirten Bakan Ersoy, "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesine dahil olan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan bölge Türkiye'nin sahip olduğu turizm çeşitliliğini yansıtmaktadır. Bu şehirlerin taşıdığı potansiyel sayesinde bölgenin doğa, kültür, inanç, gastronomi turizmi ile eko ve termal turizm alanlarında geliştirilmesi mümkündür. Öte yandan bu şehirlerimiz, sahip oldukları kültür varlıkları ile de büyük değer taşımaktadır. Restorasyon, müze ve ören yeri uygulama çalışmaları kapsamında söz konusu şehirlerimizde bugüne kadar 130'dan fazla proje ve uygulama işi tamamlanmıştır. Bu 9 ilimizde 611 taşınmaz kültür varlığına 18 buçuk milyon liranın üzerinde proje ve uygulama yardımı yapılmış, çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları için ise yaklaşık 152 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Hasankeyf'ten Halfeti'ye, Midyat'tan Çermik Kaplıcaları ve Eğil'e, Zeugma'dan Balıklıgöl ve Viranşehir'e, Göbeklitepe'den Nemrut'a, sadece genel bir bakışla yorumlarsak bile insanlık medeniyetinin kökleri ve inancın manevi mirası bütün görkemi ve derinliği ile karşımızda duruyor. Bunlara sahip çıkmalı, korumalı ve en doğru şekilde ülkemizin ve insanlığın faydasına sunmalıyız. Bunu başarmak için bölgeye karşı bir farkındalık oluşturmak, barındırdığı zenginliğin bilinirliğini artırmak zorundayız. Bu noktada devreye Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız kısa adıyla TGA girmektedir. Bu şehirlerimizle ilgili yapılanlara ve planlananlara kısaca değinmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"CERCLE PRODÜKSİYONUNUN İKİNCİSİ ADIYAMAN'DA YAPILACAK"

Cercle prodüksiyonunun ikincisinin Adıyaman'da yapılacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Boğazkere üzümüne ev sahipliği yapan Diyarbakır'ı, aylık ortalama 6 milyon ziyaretçisi olan ve 10 farklı dilde içerik sunduğumuz GoTürkiye platformunda "vineyard" rotalarına ekledik. Ayrıca Kral Yolu güzergahında Zerzevan Kalesi'nden başlayarak bir bisiklet yolu projesi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yine Zerzevan Kalesi'nden başlayan yürüyüş yolunun altyapısı tamamlandıktan sonra hızla tanıtımını yapacağız. Ülkemizde ilki Kapadokya'da yapılan ve Youtube'da 9 ayda 13 milyondan fazla izlenme rakamına ulaşan Cercle prodüksiyonunun ikincisi 14 Haziran'da Adıyaman Nemrut'ta yapıldı. Nemrut'un Avrupa Birliği Projesi kapsamındaki tanıtım faaliyetleri doğrultusunda planlanan uluslararası bir festival de TGA'nın tüm platformlarında tanıtılacak.Batman özelinde ise Hasankeyf'in Arkeopark'a taşınması sonrasında tanıtım planları hazırlanacak. Hasankeyf'teki Doğa ve Su Sporları altyapı çalışmaları tamamlandığında da goturkiye.com'a ait tüm platformlarda tanıtımı yapılacak ve rotalara eklenecek. Lezzet Rotası kapsamında Gaziantep'te 6 farklı ülkeden 19 influencer ağırladık. Gaziantep - Halfeti - Rum Kale - Göbeklitepe - Şanlıurfa - Harran rotasını GoTürkiye'de paylaştık. Gaziantep'teki kongre turizminin potansiyelini yaşatmak amacıyla da şehrimizi "Meeting" rotalarına ekledik. Kilis Tava ve Cennet Çamuru gibi Kilis'e has coğrafi işaretli ürünlerin tüm platformlarda tanıtımını yapacağız. Berlin'den ödülle dönmüş Kilis Zeytinyağının dünyaca ünlü bir marka haline gelebilmesi için de çalışma yürüteceğiz. Mardin - Midyat inanç rotasını GoTürkiye platformuna ekledik. Diğer yandan dünyaca ünlü Şef Ebru Baybara Demir ile Mardin'in yerel üreticiye ve halka dokunan sürdürülebilir yerel tarım ve gastronomi konseptini, sosyal gastronomi rotalarını turistlerin deneyimleyebileceği bir kurgu üzerinde çalışılıyor. Ayrıca Matiate Yeraltı Mağaraları'nın kazı ve altyapı çalışmaları bittikten sonra influencer desteğiyle tanıtımlarını sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının cazibe merkezlerini destekleme projesi kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği Mardin'deki Tarihi Çarşıları Canlandırma Projesi bittiğinde bölgede yine influencer ve tanıtım çalışmaları yapacağız. Siirt Botan Vadisi Milli Parkı'ndaki paraşütçülük, rafting ve su sporlarını, spor ve macera rotalarına ekleyecek, tanıtımını yapacağız. Şanlıurfa'da Birecik - Harran - Soğmatar - Göbeklitepe güzergahlarında yürüyüş ve bisiklet rotaları tasarımları üzerine çalışıyoruz. Yuvacalı'dan başlayan Harran'da sona eren Hz. İbrahim inanç rotası, Urfa'daki "Peygamberler Rotası" ile Şanlıurfa - Harran - Göbeklitepe - Karahantepe - Nevali Çori noktalarını kapsayan "İnsanlığın Doğuşu" rotası GoTürkiye platformuna eklendi. Halfeti'yi de sakin şehir anlamına gelen "Cittaslow" rotalarına ekledik. Bütün bunların yanında Göbeklitepe'deki balon turizmi ile ilgili tanıtım faaliyetleri de titizlikle planlanacak. 7Şırnak'da bilim ve teknoloji, arkeoloji, kent ve etnografya müzelerinden oluşacak olan El Cezeri müze kompleksinin yapımı tamamlandığında tanıtım faaliyetlerine influencer programlarıyla destek verilecek. Zümrüt Kaplıcaları da sağlık turizmi kapsamında ilgili rotalara eklenecek" diye konuştu.

"ŞİMDİ YARININ TARİHİNE YÖN VERME, MEDENİYETTE YENİ SAYFALAR AÇMA VAKTİDİR"

Bölge ve şehirler zengin olunca yapılacakların, planlamaların ve projelerin listesi de uzadığını söyleyen Bakan Ersoy, "İnşallah her birini adım adım en doğru ve başarılı şekilde hayata geçirecek ve bu topraklara kültür-turizm noktasında yeni bir kimlik kazandıracağız. Bu hedeflere doğru ilerlerken, aynı ideal ve amaçlarla bir turizm ve markalaşma çalışmasının yapılıyor olmasının çok değerli olduğunu ve büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Eylem planından uygulama aşamasına, saha araştırmalarından dijital platformların kullanımına ve sağlanan güçlü iş birlikleri ile hayata geçirilen projelere kadar gösterilen hassasiyet ve titizliği tebrik ediyorum. GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi için başta Bakanımız Mustafa Varank'a ve onun nezdinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütün yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlk fikrin ortaya atılmasından bugüne emeğiyle, desteğiyle bu projede yer alan herkesi kutluyorum. Tarih bu topraklarda yazılmaya başladı, insan medeniyeti burada filizlenip kök saldı. Şimdi yarının tarihine yön verme, medeniyette yeni sayfalar açma vaktidir. İnşallah bu topraklar ve cennet vatanımız bir kez daha bunun merkezi, insanımız ise yine mimarı olacaktır. Buna duyduğum sarsılmaz inançla projenin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

(Bekir Şeyhanlı - Ahmet Kolsuz/ İHA)