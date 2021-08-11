"Mezopotamya'nın incisi" Mardin'de açık havada sinema keyfi yaşanacak - Son Dakika

Mardin'de atıl durumdaki Açık Hava Sineması, restore edilerek sinemaseverlerin hizmetine sunuluyor.

Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince restorasyona başlanan sinemada bir ay sonra film gösterimi yapılması hedefleniyor.

Yaklaşık bin metrekare alan üzerine Mezopotamya Ovası'na karşı kurulu açık hava sinemasında modern oturma alanları ve peyzaj çalışması yapılacak. Araçları ile açık hava sinemasına gelen vatandaşlar için otopark alanı olacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kasımiye Medresesi altında bulunan açık hava sinemasında yürütülen çalışmaları inceledi.???????

Demirtaş, atıl durumda bulunan sinemanın kısa sürede faaliyeti girmesi için proje hazırladıklarını söyledi.

İhalenin ardından iş tesliminin yapıldığını ve çalışmalara hızla başlandığını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"İnşallah, kısmet olursa bir ay içerisinde bu açık hava sinemasını bitireceğiz ve Mardinli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burada eski günlerimizi tekrardan yad edeceğiz. İnşallah açık hava sinemasının başlamasıyla bir taraftan Mezopotamya Ovası'nı bir taraftan da sinema filmi seyredeceğiz."

Demirtaş, sadece sinema değil, açık hava etkinlikleri yapmayı da planladıklarını aktardı.