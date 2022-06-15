Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor - Son Dakika
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Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor

15.06.2022 12:02
Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor

Mezopotamya'nın su altı güzellikleri, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) desteğiyle İtalya'nın sakin şehirlerinden (Cittaslow) Orvieto'da düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Mezopotamya'nın su altı güzellikleri, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) desteğiyle İtalya'nın sakin şehirlerinden (Cittaslow) Orvieto'da düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aşağı Fırat Havzası'nda yer alan illerin turizmdeki potansiyelini harekete geçirmek için Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın su altı fotoğrafları, "Mezopotamya" markasıyla İtalya'da sergileniyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından Tunç Emre Karakoyunlu, Yavuz Pilevneli ve Mehmet Öztabak başta olmak üzere çok sayıda su altı fotoğrafçısı, bölge turizmine katkı sağlamak için bölgeye davet edildi. Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın su altı fotoğrafları görüntülemek için dalış yapan fotoğrafçılar, mavilikler arasındaki mezar taşlarını, kuyuları, evleri ve ağaçları fotoğrafladı. Sanatçı Nihat Özdal küratörlüğünde İtalya'da, "Mezopotamya" adıyla açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunulan su altı fotoğraflarıyla bölgenin tanıtımı amaçlanıyor. İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları iş birliği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ili "Mezopotamya" markası adı altında tanıtmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Bölgenin özellikle hedef pazarlara "Mezopotamya" markasıyla tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Akyılmaz, "Uluslararası basın mensupları ve yine farklı ülkelerdeki tur operatörleri ile seyahat acentelerini bölgemize davet ettik. Hem bölgemizi tanıttık hem de bölgemizdeki seyahat acentelerini ve tur operatörlerini bu paydaşlarla buluşturduk" dedi. Geçen hafta başta İskandinav ülkelerinin seyahat acenteleri olmak üzere 5 farklı ülkeden 20 seyahat acentesini bölgede ağırladıklarını hatırlatan Akyılmaz, bu çalışmaların ardından 4 İskandinav seyahat acentesinin eylül ayından itibaren bölgede 9 günlük tur düzenleme kararı aldıklarını ifade etti.

Akyılmaz, Mezopotamya markası adı altında bölgeyi tanıtma çalışmaları çerçevesinde İtalya'da fotoğraf sergisi açtıklarını belirterek, "Bu sergide amacımız bölgemizin özellikle Atatürk ve Birecik barajlarının yapılmasıyla su altında kalan güzelliklerini su altı fotoğrafçılarının çektikleri fotoğraflarla tüm dünyaya tanıtmak. İtalya bizim için Avrupa destinasyonu olarak Mezopotamya markasının ilk kez tanıtımını yaptığımız nokta oldu. Bu sergide aynı zamanda bir Mezopotamya su altı belgeseli de yayınlanacak. Bir hafta boyunca açık olan sergide tüm sanatseverler İtalya'da buluşacak. Sanat yoluyla, fotoğraflar aracılığıyla Mezopotamya markamızı İtalya üzerinden tüm Avrupa'ya tanıtmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Mezopotamya bölgesi içerisinde yer alan illerin bu zamana kadar hep GAP turları ve GAP markası adı altında tanıtıldığını aktaran Akyılmaz, "Bu durumun da hedef kitle üzerinde bir etkisi olmuyordu. Çünkü Mezopotamya kelimesi bölgenin kültürü, kültürel mirası, tarih, arkeoloji, mitoloji, doğal güzelliklerini ve tarihini tam yansıtan özel bir marka. Biz GAP turu yerine Mezopotamya markasını ön plana çıkartarak bölgenin tanıtımını bu marka üzerinden yapıyoruz. Tüm seyahat acentelerinden bundan sonraki dönemde Güneydoğu illerinin turlarını satarken Mezopotamya markası ile satmalarını rica ediyoruz. Öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bu marka ile beraber Güneydoğu Anadolu illeri, tüm dünyada ilgi çeken cazibe merkezi olabilecek bir turizm destinasyonu olarak ön plana çıkacaktır" diye konuştu.

(İHA)

Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor
Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor
Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor
Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor
Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor
Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor
Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mezopotamya, İpekyolu, İtalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor - Son Dakika

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