Üye Girişi
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak - Son Dakika

Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak

15.06.2021 13:51
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) önümüzdeki yıl tamamlanmasıyla Mezopotamya ovası su ile buluşacak.

Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) önümüzdeki yıl tamamlanmasıyla Mezopotamya ovası su ile buluşacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişmeyi sağlamak üzere hayata geçirilmek için çalışılan GAP'ın 2022 yılında bitmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanması halinde Mezopotamya ovası su ile buluşacak. Gölet ve kanalların olduğu alanlar, suyu buraya gelip de tarlayla buluşacağı alanın en önemli noktasında olduklarını belirten Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Burada çalışma var. Ama bu çalışma daha da arttırılabilir. GAP Mardin için ve bölge için ne demek, bölge için hayati, ülke için ise zaruridir. Çünkü bu sene yaşadığımız kuraklıktan anladık ki tarım olmadan hayat olmaz. Tarımın olması dünyada yaşanan küresel kuraklık ve olumsuz durumlara karşı toprağın sulanması gerekiyor. GAP suyu bölgeye geldiği zaman bölgenin adeta ekonomisi şahlanıyor. Ülkemizin bakliyat, hububat ihtiyaçlarını büyük oranda bölgeden tedarik edilir. Bunun bir an önce tamamlanması gerekiyor. Biz bu vesileyle yetkililerimize buradan sesleniyoruz" dedi.

"GAP'ın bitmesi ve göletin tamamlanması için ödeneğin arttırılması gerekiyor"

Yaptıkları araştırmalara göre işlerin istenilen seviyede yürümediğini savunan Öter, "Allah'a şükürler olsun devletimiz güçlüdür, büyüktür. Hükümetimiz son yıllarda bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı. Çok büyük projeleri hayata geçirdi. Bu GAP projesinin bitmesi ve göletin tamamlanması için biraz ödeneğin arttırılması gerekiyor. Yaptığımız araştırmalarda çalışmalar istenen seviyede yürümüyor. Bu hayati bir konudur. Bir taraf tamamen telef oldu. Bir tarafta suyu olduğu için 700-800 verim aldı. Telef olan sadece Mardin çiftçisinin değil. Bu ülkenin kaybıdır. Milli servetidir. Biz şimdi bu buğdayı ve mısırı burada kuraklıktan dolayı telef olan çiftçinin elektrik fiyatlarından dolayı ekemediğini, üretim yapamadığını dışarıdan ithal ediyoruz. Bu nedenle paramız dışarıya gidiyor. Bizim talebimiz GAP'ın bitirilmesi noktasında ödeneğin arttırılmasıdır. Ödenek arttırılırsa, 2022 yılında bu iş tamamlanmış olacak. Bu sene sonuna doğruda gölete su gelecek" diye konuştu.

"250 personel ve 50 iş makinasıyla burada gece gündüz çalışıyoruz"

6 yıldır bu projede çalıştıklarını ifade eden Mardin Depolama Proje Müdürü Nuri Akyol, "Projenin bitiş tarihi 2023'ün sonudur. Ama ödenek geldiği takdirde 2022'nin mayıs ayında bu projeyi bitirip göletin içerisine suyu vermeyi düşünüyoruz biz. Projenin bitmesi için şu anda 150 milyon civarında bir ödeneğe ihtiyacımız var. Biz şu anda normal 2021 ödeneğimizi bitirmişiz. Buna rağmen biz ülkeye faydalı olsun diye şu anda gelenek üstü çalışıyoruz. Çalışmalarımız 2 vardiya şeklinde oluyor. Yaklaşık olarak 250 personel ve 50 iş makinasıyla burada gece gündüz çalışıyoruz. Ödenek geldiği takdirde 2022'nin 6. ayında burayı teslim etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN

Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak
Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Mezopotamya, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? 14:15 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak 13:56 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı 13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı 13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı 12:12 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı 11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak

Son Dakika Haberleri
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
13:55 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak
13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı         
14:03
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum         
13:41
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı         
13:29
Görenler şaşıp kaldı! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler şaşıp kaldı! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
13:03
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır         
11:34
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 14:23:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement