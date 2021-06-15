Mezopotamya ovası 2022'de su ile buluşacak

Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) önümüzdeki yıl tamamlanmasıyla Mezopotamya ovası su ile buluşacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişmeyi sağlamak üzere hayata geçirilmek için çalışılan GAP'ın 2022 yılında bitmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanması halinde Mezopotamya ovası su ile buluşacak. Gölet ve kanalların olduğu alanlar, suyu buraya gelip de tarlayla buluşacağı alanın en önemli noktasında olduklarını belirten Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Burada çalışma var. Ama bu çalışma daha da arttırılabilir. GAP Mardin için ve bölge için ne demek, bölge için hayati, ülke için ise zaruridir. Çünkü bu sene yaşadığımız kuraklıktan anladık ki tarım olmadan hayat olmaz. Tarımın olması dünyada yaşanan küresel kuraklık ve olumsuz durumlara karşı toprağın sulanması gerekiyor. GAP suyu bölgeye geldiği zaman bölgenin adeta ekonomisi şahlanıyor. Ülkemizin bakliyat, hububat ihtiyaçlarını büyük oranda bölgeden tedarik edilir. Bunun bir an önce tamamlanması gerekiyor. Biz bu vesileyle yetkililerimize buradan sesleniyoruz" dedi.

"GAP'ın bitmesi ve göletin tamamlanması için ödeneğin arttırılması gerekiyor"

Yaptıkları araştırmalara göre işlerin istenilen seviyede yürümediğini savunan Öter, "Allah'a şükürler olsun devletimiz güçlüdür, büyüktür. Hükümetimiz son yıllarda bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı. Çok büyük projeleri hayata geçirdi. Bu GAP projesinin bitmesi ve göletin tamamlanması için biraz ödeneğin arttırılması gerekiyor. Yaptığımız araştırmalarda çalışmalar istenen seviyede yürümüyor. Bu hayati bir konudur. Bir taraf tamamen telef oldu. Bir tarafta suyu olduğu için 700-800 verim aldı. Telef olan sadece Mardin çiftçisinin değil. Bu ülkenin kaybıdır. Milli servetidir. Biz şimdi bu buğdayı ve mısırı burada kuraklıktan dolayı telef olan çiftçinin elektrik fiyatlarından dolayı ekemediğini, üretim yapamadığını dışarıdan ithal ediyoruz. Bu nedenle paramız dışarıya gidiyor. Bizim talebimiz GAP'ın bitirilmesi noktasında ödeneğin arttırılmasıdır. Ödenek arttırılırsa, 2022 yılında bu iş tamamlanmış olacak. Bu sene sonuna doğruda gölete su gelecek" diye konuştu.

"250 personel ve 50 iş makinasıyla burada gece gündüz çalışıyoruz"

6 yıldır bu projede çalıştıklarını ifade eden Mardin Depolama Proje Müdürü Nuri Akyol, "Projenin bitiş tarihi 2023'ün sonudur. Ama ödenek geldiği takdirde 2022'nin mayıs ayında bu projeyi bitirip göletin içerisine suyu vermeyi düşünüyoruz biz. Projenin bitmesi için şu anda 150 milyon civarında bir ödeneğe ihtiyacımız var. Biz şu anda normal 2021 ödeneğimizi bitirmişiz. Buna rağmen biz ülkeye faydalı olsun diye şu anda gelenek üstü çalışıyoruz. Çalışmalarımız 2 vardiya şeklinde oluyor. Yaklaşık olarak 250 personel ve 50 iş makinasıyla burada gece gündüz çalışıyoruz. Ödenek geldiği takdirde 2022'nin 6. ayında burayı teslim etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN