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MEZRA YOLU, DÜŞEN 2'NCİ ÇIĞLA YENİDEN KAPANDI - Son Dakika

MEZRA YOLU, DÜŞEN 2'NCİ ÇIĞLA YENİDEN KAPANDI

26.01.2022 11:25

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasının yolu, ulaşıma açıldıktan bir gün sonra düşen 2'nci çığla yeniden kapandı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasının yolu, ulaşıma açıldıktan bir gün sonra düşen 2'nci çığla yeniden kapandı. Ekiplerin, iş makineleriyle bölgede yürüttüğü çalışmalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bahçesaray ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrasının yolu, geçen hafta sonu çığ düşmesi sonucu kapandı. Büyükşehir ve Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. İş makineleriyle yer yer 4 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyerek ilerleyen ekipler, mezra yolunu ulaşıma açtı.

Yağan kar yağışıyla birlikte, mezra yolu bir gün sonra düşen çığla birlikte yine kapandı. Bunun üzerine ekipler, yeniden çalışma başlattı. Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu arada, kentte, kar yağışı sonrası kapanan 21 mahalleyle 55 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi, 250 iş makinesi ve 650 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

MEZRA YOLU, DÜŞEN 2'NCİ ÇIĞLA YENİDEN KAPANDI
MEZRA YOLU, DÜŞEN 2'NCİ ÇIĞLA YENİDEN KAPANDI
MEZRA YOLU, DÜŞEN 2'NCİ ÇIĞLA YENİDEN KAPANDI
MEZRA YOLU, DÜŞEN 2'NCİ ÇIĞLA YENİDEN KAPANDI
MEZRA YOLU, DÜŞEN 2'NCİ ÇIĞLA YENİDEN KAPANDI

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEZRA YOLU, DÜŞEN 2'NCİ ÇIĞLA YENİDEN KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEZRA YOLU, DÜŞEN 2'NCİ ÇIĞLA YENİDEN KAPANDI - Son Dakika
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