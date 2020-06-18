Mezrada görülen yılanlar korkuttu - Son Dakika

Mezrada görülen yılanlar korkuttu

Mezrada görülen yılanlar korkuttu Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yılanlar birçok yerde görülmeye başladı.

Mezrada görülen yılanlar korkuttu MALATYA - Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yılanlar birçok yerde görülmeye başladı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mezrada da görülen yolanlar korkuttu. Evlere ve araçlara giren yılanlar korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok yerde görülen yılanlara karşı yetkililer uyarırken, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Kalecik mezrasında da ortaya çıkan yılanlar korkuttu. Mezrada hayvanlarını otlatan Mustafa Karakaş, kuyudan su çektiği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda 2 yılanla karşılaştı. Bu anları cep telefonları ile de kayda alan Karakaş, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde bölgedeki vatandaşları da yılanlara karşı uyardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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