Son Dakika Haberleri: Mezrada Mahsur Kalan Yaşlı Hasta 12 Saatte Kurtarıldı

Mezrada Mahsur Kalan Yaşlı Hasta 12 Saatte Kurtarıldı

22 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mezrada mahsur kalan yaşlı hasta, ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Mezrada Mahsur Kalan Yaşlı Hasta 12 Saatte Kurtarıldı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mezrada mahsur kalan yaşlı hasta, ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Dolaylı Mahallesi Binektaş mezrasında rahatsızlanan 70 yaşındaki tansiyon hastası Hasan Sayan'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.


Van'dan 1'i paletli 3 ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yolun kapalı olması nedeniyle durumu karla mücadele ekiplerine bildirdi.


Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Şube Müdürlüğü ekipleri, kardan kapanan bölgede yolu açma çalışması yaptı.


Yolun ulaşıma açılmasının ardından mezraya gelen ekipler, evinde ilk müdahalesi yapılan Sayan'ı Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırdı


Hasta yakınları, yardımlarına koşan sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:32 Kaynak: AA

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