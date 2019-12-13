Mezrada oyuncak, kışlık mont ve bot dağıttı - Son Dakika
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Mezrada oyuncak, kışlık mont ve bot dağıttı

6 saat önce

KARS'ta, sosyal medyadan başlattığı 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasıyla 10 bin çocuğa yardım eden Taner Güneş, Kağızman'a 23 kilometre uzaklıktaki Kuruyayla köyü Çiftlik mezrasına da yardım götürdü.

Mezrada oyuncak, kışlık mont ve bot dağıttı, System.String[]

KARS'ta, sosyal medyadan başlattığı 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasıyla 10 bin çocuğa yardım eden Taner Güneş, Kağızman'a 23 kilometre uzaklıktaki Kuruyayla köyü Çiftlik mezrasına da yardım götürdü. Malzemeleri okula taşıdıktan sonra çocuklarla pasta kesen Güneş, daha sonra oyuncak, bot, mont ve kırtasiye ürünleri dağıttı.

Karslı Taner Güneş, 1,5 yıl önce sosyal medya üzerinden başlattığı 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasıyla çocuklara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Kars'ın 382 köyünden 170'ine giderek, oyuncak dağıtan Güneş, son olarak Kağızman ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Kuruyayla köyü Çiftlik mezrasındaki çocukları sevindirdi. Sabah saatlerinde aracına yüklediği hediyeleriyle yola çıkan Güneş, mezraya ulaştıktan sonra okula gitti. Öğrencilerle buluşan Güneş, hediye paketlerini açmadan önce beraber pasta kesti. Çocuklara pasta ikram eden Güneş, daha sonra yapboz, hikaye kitabı, kırtasiye malzemeleri, balon uçak, bot ve monttan oluşan hediyelerini dağıttı. Kentte 1,5 yıl önce başlattıkları kampanyayla çocukları sevindirdiklerini anlatan Taner Güneş, "Takipçilerim ve gönüllülerin gönderdiği ayakkabıları, montları, oyuncakları, kırtasiye ürünlerini köy köy dolaşıp, çocuklarımıza dağıtıyoruz. Bugün de Kars'ın Kağızman ilçesinin Kuruyayla köyünün Çiftlik mezrasına geldik. Karlı dağları aştık da geldik. Çocukların mutluluklarına ortak olduk. Çocuklarımız güldükçe bizler daha çok mutlu oluyoruz, bizler daha çok hırslanıyoruz. Çocuk gülerse gerçekten dünya güler. Oyuncaksız çocuk kalmasın, diyerek başladık yollara; çünkü dünyayı aslında iyilik kurtaracak" dedi.


Kağızman, Çiftlik, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:43 Kaynak: DHA
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