Son Dakika Haberleri: Mezradaki Hasta Kar Motoru Yardımıyla Hastaneye Ulaştırıldı

Mezradaki Hasta Kar Motoru Yardımıyla Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yolu kar yağışı ve tipi sebebiyle kapalı olan mezrada rahatsızlanan kalp hastası, AFAD ve sağlık ekiplerinin zorlu mücadelesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mezradaki Hasta Kar Motoru Yardımıyla Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yolu kar yağışı ve tipi sebebiyle kapalı olan mezrada rahatsızlanan kalp hastası, AFAD ve sağlık ekiplerinin zorlu mücadelesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Eğripınar köyü Bozkır mezrasında yaşayan 70 yaşındaki kalp hastası Kemal Ün, rahatsızlanınca yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri de mezra yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle Ün'ü hastaneye kaldırmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinden yardım talep etti.

Harekete geçen AFAD ekipleri ve sağlık görevlileri kısa sürede Eğripınar köyüne gitti.

Köyde yolu kar yağışı ve tipi yüzünden kapalı olan mezraya ulaşmak amacıyla kar motoruna binen bir AFAD görevlisi, beraberindeki bir sağlık görevlisi ile mezraya ulaştı.

Bu görevlilerin yaklaşık 1 saatlik zorlu yolculukla ulaştığı mezradaki evinde sağlık görevlisince ilk müdahalesi yapılan Kemal Ün, ardından aynı kar motoru yardımıyla köy merkezine kadar getirildi.

Burada bekletilen ambulans ile Ovacık Entegre Hastanesine kaldırılan Ün'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Ovacık, AFAD, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü

TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 16:10:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezradaki Hasta Kar Motoru Yardımıyla Hastaneye Ulaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]