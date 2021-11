Mezun olan 2 bin 167 uzman erbaş yemin etti: Komandoların gösterisi nefes kesti - Son Dakika

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 2 bin 167 jandarma ve Sahil Güvenlik uzman erbaşı, yemin ederek mezun oldu. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bir taraftan çok iyi yetiştirilmiş kahramanlarımızın olduğu Jandarma Teşkilatımız, diğer taraftan emniyetimiz, sahil güvenliğimiz, korucularımız, sınırlarımızın ötesinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yerli insansız hava araçlarımız, yerli silahlarımız, yerli savunma sanayimiz, modern entegre sınır güvenliğimizle tüm tehditlere karşı mücadele ediyor ve başarıyoruz" dedi.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 2 bin 18 jandarma uzman erbaş, 149 Sahil Güvenlik uzman erbaş olmak üzere 2 bin 167 kursiyer düzenlenen törenle mezun olarak, yemin etti. Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen 32'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik, askeri erkan ve kursiyerin yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Bakan Yardımcısı Ersoy, dereceyle kursu tamamlayan uzman erbaşlara belgelerini takdim etti. Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, mezun lan uzman erbaşların görevlerinin önemine dikkat çekti.

Daha sonra konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, PKK ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Tavazzuh, fedakarlık, feragat örneği olan jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız, yüce milletimizin destek ve duası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir, direktif ve himayeleri, İçişleri Bakanımızın sevk ve talimatlarıyla ülkemizdeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar gece, gündüz, yaz, kış, soğuk, sıcak demeden terörle mücadeleye devam edecektir. Kahraman jandarmamız bugün olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kast edecek her türlü tehdide karşı kararlıdır. Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımızın istihbarat ve diğer güvenlik kurumları ve kuvvetleri ile koordineli, kahraman askerimiz, kahraman polisimiz ve kahraman güvenlik korucularımızla terörle mücadele, emniyet ve asayiş hizmetlerine amansız şekilde devam edecektir. Terör örgütleri ve yandaşları şunu iyi bilsinler ki inançlı, inatçı kararlı ruhumuzla eli kanlı terör örgütüne aman vermedik ve asla aman vermeyeceğiz. Bu yolda Allah'ın izniyle, yüce milletimizin bize verdiği destek ve dualarıyla terör ve işbirliklerine karşı sürdürdüğümüz mücadele, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, ülkemizin her karış toprağında rehavete kapılmadan son terörist etkisiz hale getirilecek kararlılığından hiçbir şekilde vaz geçmeden, bugün olduğu gibi birlik ve beraberliğimize karşı koyacak her türlü tehdide karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede PKK terör örgütünü diz çöktürülmüş, zafer başarı sağlanılmıştır. Şu an yüreği vatan, millet sevgisi ile dolu, vatana hizmet için can atan ve tarihin haklı gururu ile dimdik duran işte bu kahramanlarımız PKK'ya diz çöktürmüştür" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tehdit unsularına karşı koordineli bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki geçmişten bugüne kadar bu cennet vatanımız, her zaman tehditler altında olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bir yandan bölücü terör, diğer yandan FÖTÖ, DEAŞ, diğer taraftan YPG/PYD, adına ne derseniz deyin. Aynı merkezden yönetilen, aynı amaçla yönetilen, aynı amaca kilitlenmiş, etrafımızda ne kadar kullanılacak maşa varsa Türkiye'nin, vatanımızın birliği, bütünlüğü ve istikrarına kast etmek üzere hazır tutuluyor. Diğer taraftan uyuşturucu, düzensiz göçmen kaçakçılığı ile ülkemizin istikrarına kast edilmek isteniyor. Bütün bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti, kıymetli Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarıyla, bütün asalet ve varlığıyla, inanç ve azimle, jandarma ve polisiyle, Sahil Güvenliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli bir şekilde çalışmasına devam ediyor" diye konuştu.

Dış tehditlere karşı Türkiye'nin başarılı ve güçlü bir şekilde karşı koyduğunu ifade eden Ersoy, "Bölgemizde devam eden sel felaketinde Kastamonu Jandarma Komando Alay Komutanlığı hepimizin gururu oldu. Türk Jandarmasının her durumda, her zaman devletinin ve milletinin emrinde olduğunu, devletinin sıcak, merhametli elini vatandaşta uzatmakta her zaman öncü olduğunu göstererek hepimizin gururu oldular. Hepsine teşekkür ediyoruz, milletimizin şükranlarını sunuyoruz. Bugün içinde yaşadığımız coğrafyada bize dayatılan bütün istikrarsız unsurlarıyla çok zor günler yaşıyoruz. Ancak, bir o kadar da güçlüyüz. Tarihimizin en zor günlerinde karşılarına tarihimizin en güçlü devlet olarak çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Bir taraftan çok iyi yetiştirilmiş kahramanlarımızın olduğu Jandarma Teşkilatımız, diğer taraftan emniyetimiz, sahil güvenliğimiz, korucularımız, sınırlarımızın ötesinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yerli insansız hava araçlarımız, yerli silahlarımız, yerli savunma sanayimiz, modern entegre sınır güvenliğimizle tüm tehditlere karşı mücadele ediyor ve başarıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından komandolar, yemin etti. Daha sonra Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına bağlı komandoların sergiledikleri gösteri, nefesleri kesti. Geçiş törenin ardından, mezun olan uzman erbaşlar aileleri ile hasret giderdi. Törenin bitmesi ile tören alanına giren aileler, mezun olan uzman erbaş yakınlarına sarılarak duygusal anlar yaşadı. Törende mezun olan oğluna sarılarak sevincine ortak olan Elif Öztürk isimli vatandaş, gururlu olduklarını ifade ederek, "Gururluyum. Allah'ım emeklerini zayi etmesin. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok gururlandık. Kahramanmaraş'tan geldik. Çok gururluyum. Allah herkese nasip etsin" dedi.