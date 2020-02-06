Mezun olan aşçılardan görsel şölen - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezun olan aşçılardan görsel şölen - Son Dakika

Mezun olan aşçılardan görsel şölen

6 saat önce

Mardin Artuklu Halk Eğitim Merkezinde açılan aşçılık kursuna katılan kursiyerler maharetlerini sergilendi.

Mardin Artuklu Halk Eğitim Merkezinde açılan aşçılık kursuna katılan kursiyerler maharetlerini sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi mutfağında 2 ay boyunca düzenlenen teorik ve pratik eğitimin ardından kursiyerler son gün kaburga dolması, sembusek, içli köfte, çiğ köfte, zingil tatlısı gibi yöresel yemekler yaptı.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çeteyaptığı açıklamada, ev yemekleri hazırlama kursu projesi kapsamında hem Mardin yöresinin, hem de dünya mutfağına ait yemeklerin yapımı öğretildiğini belirtti.

Bugün kursun son ve sınav günü olduğunu aktaran Çete, şöyle konuştu:

"Hocalarımızın 2 aylık yapmış olduğu çalışmanın ürününü görüyorsunuz. 2 ay boyunca hem Türk, hem dünya mutfağı, hem de mahalli yemekleri hazırlama konunda kursiyerlerimize yardımcı oldular. Genelde kursumuza gelen kursiyerlerimiz, turizm sektöründe çalışan bireyler, çalışma alanlarını biraz daha genişletip, ürün çeşitlerini artırmak için kurslarımıza rağbet gösteriyorlar. Şuan mevcut kursumuzda 22 kursiyerimiz vardı. Bugün itibariyle turizm sektöründe çalışacak 22 deneyimli aşçı yardımcısı, aşçı yetiştirmiş olduk."

Kursiyer Filiz Yılmaz ise, "Yemeklerdeki en güzel lezzet, sevgiyle aşkla yapılan yemeklerdir. Burada daha güzel şekilde sofra dizmeyi öğrendim. Buraya geldikçe bir yenilik daha öğrendim." dedi.

Mezun olan aşçılardan görsel şölen

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:07 Kaynak: AA
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