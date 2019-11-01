Mezun olduğu lisenin öğrencileri şehit için dua etti
7 saat önce
Yeşilyurt Şehit Yusuf Parlak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, aynı okul mezunu olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık için dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:04 Kaynak: AA
Yeşilyurt Şehit Yusuf Parlak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, aynı okul mezunu olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık için dua etti.
Öğrenciler, Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen piyade uzman onbaşı Sefa Fındık için hatim indirerek şehidin Kuşçu köyünde bulunan kabri başında dua etti.
Daha sonra şehidin ailesini ziyaret eden öğrenciler, aileyle bir süre sohbet etti.
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