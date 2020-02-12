Mezun olduğu okula öğretmen olarak döndü - Son Dakika
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Mezun olduğu okula öğretmen olarak döndü

6 saat önce

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Turan Kubay (26), 8 yıl önce mezun olduğu Adilcevaz Anadolu Lisesi'ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atandı.

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BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Turan Kubay (26), 8 yıl önce mezun olduğu Adilcevaz Anadolu Lisesi'ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atandı.

Adilcevaz Anadolu Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Turan Kubay, bir zamanlar öğrencisi olduğu okula öğretmen olarak döndü. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Turan Kubay, daha önce öğrencisi olduğu okulda öğretmenlik yapmaktan heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Turan Kubay, öğrenci olduğu okula öğretmen olarak atanmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Öğrenci olduğum liseye öğretmen olarak atanmak ilk tercihimdi. Hayalimdeki bu tercihin gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum. Okulun bahçesi, koridorlar, sınıflar bana ayrı bir mutluluk veriyor. Özellikle mezun olduğum sınıfta her derse girdiğimde kendi sıramdaki öğrenciyi görünce okulu ve öğrencilerimi daha çok seviyorum. Bu duygular okulda kendimi hem öğrenci hem öğretmen hissettiriyor. Öğrenci olduğum dönemde öğretmen olup, halen görev yapan öğretmenleri görmek beni eğitime daha çok bağlıyor. Çok mutluyum, buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mezun olan ve zamanında görev yapmış bütün arkadaş ve öğretmenlerimi okula davet ediyorum buyursunlar gelsinler" dedi.

Okul müdürü Mustafa Yalçınkaya ise yaptığı açıklamada, "Okulumuzun ilk kuruluşundan bugüne mezun olan öğrencilerimizi davet ettik. Onları görmek, tanımak nerede olduklarını bilmek ve okulla olan bağlarını devam ettirebilmek amacıyla 'Pilav Günü' etkinliği yaptık. Etkinliğimize okul dönemi olmasına rağmen yoğun katılım vardı. Ayrıca okulumuzdan mezun olup, yine okulumuza öğretmen olarak atanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Turan Kubay'ı plaketle ödüllendirdik. Okul idaresi olarak bu çalışmaların gelenekselleşmesini amaçlıyoruz" dedi.


Anadolu Lisesi, Adilcevaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
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