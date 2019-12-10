Mezun olduğu okulda derse giren doktor öğrencilerle bilgilerini paylaştı

Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri, derste teorik olarak öğrendikleri organlar hakkında merak ettiklerini, laboratuvar ortamında doktordan öğrendiler.

Biyoloji öğretmeni Elif Pehlivan, tıp okumak isteyen öğrencilerinden, derste işledikleri insan fizyolojisi konusunu daha iyi anlatabilmek için hayvanların çeşitli organlarını bulmaları konusunda yardım istedi.

Anne ve babalarının desteğiyle veteriner, kasap ve marketlerden hayvanlara ait göz ve beyin bulan öğrenciler, okul laboratuvarında, öğretmenleri gözetiminde organlar üzerinde inceleme yaptı.

Okul Müdürü Tuncel Beşel ise doktor olmak isteyen öğrencilerine mesleği tanıtabilmek adına özel bir hastanede görev yapan beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji) uzmanı Dr. Gürkan Uzun'u okula davet etti.

Aynı okulun mezunu olan Uzun, yıllar sonra eğitim gördüğü okulda derse girerek, öğrencilere beyin hakkında bilgi verdi.

Müdür Beşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin laboratuvar ortamında çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin laboratuvarda yapılan derslerde daha aktif olduklarına işaret eden Beşel, yapılan uygulamaların, öğrencilerin hedeflere ulaşma, el becerilerinin gelişmesi anlamında çok büyük katkısı olduğunu gördüklerini aktardı.

Biyoloji öğretmeni Pehlivan ise Dr. Uzun ve asistanının okula gelerek öğrencilerin merak ettikleri konular üzerinde sorularını yanıtladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize daha önce organlar hakkında bilgi vermiştik ama beyni ellerine alarak tanımlamış oldular. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı tıp okumak istiyor. Organları incelemenin yanında doktorluk mesleğiyle de ilgili bilgi edindiler. Çocuklarımız çok istekli. Malzemeleri velilerimizin destekleriyle temin ettik. O nedenle malzeme sıkıntısı yaşamıyoruz."

Pehlivan, öğrencilerin laboratuvar ortamındaki dersleri daha çok sevdiğine dikkati çekerek, "Çocukların teorik bilgiyi ezberleyip üniversiteye gitmesini istemiyoruz. Laboratuvar ortamında el becerilerini geliştirerek, öğretiyoruz." dedi.

Gürkan Uzun da 2000 yılında mezun olduğu okuluna yıllar sonra doktor olarak gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencilerin bir şeyler öğrenmek için heyecanlı olduklarını ancak kendisinin de yaklaşık 20 yıl sonra okula gelerek, mesleğiyle ilgili öğrencilere bilgi vermesinin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Uzun, "Değişik bir heyecan içerisindeyim. Alanımla ilgili konularda çocuklara bilgi verdim, örnek üzerinde uygulamalar yaptık. Güzel bir sunum oldu. İnşallah ileride aralarından beyin cerrahı da olan meslektaşlarım çıkar." diye konuştu.

Öğrencilerden Zühtü Enes de Uzun'un okula gelerek mesleğiyle ilgili bilgi vermesinin kendisini teşvik ettiğini belirterek, "Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Bazı şeyleri görüyorduk fakat uygulamalı olarak görmek bizi daha da mutlu etti ve ilgimizi artırdı. Geleceğe yönelik bakış açım biraz daha değişti. Sınavı kazanırsam cerrahi düşünüyorum." diye konuştu.

İlknur Yeter Bilge ise beyni derste gördüklerini ancak uygulama yapamadıklarını anlatarak, "Çocukluğumdan beri nöro cerrahi alanına merak salmıştım. Ama bu eğitimle beyin cerrahı olmayı da düşünebilirim." dedi.