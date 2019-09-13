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Mezun olduğu okulda intihar etti

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, üniversite öğrencisi Recep E. (21), mezun olduğu Anadolu Lisesi'nde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Mezun olduğu okulda intihar etti, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, üniversite öğrencisi Recep E. (21), mezun olduğu Anadolu Lisesi'nde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi'nden 3 yıl önce mezun olan Recep E., bugün, eski okuluna gidip öğretmenlerini ziyaret etti. Ardından okulun en üst katına çıkan Recep E., tuvalette kendini iple tavana astı. Temizlik görevlisi, tuvalette, Recep E.'yi ipe asılı ve hareketsiz halde görünce durumu okuldaki yetkililere bildirdi. İhbar üzerine liseye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Recep E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Recep E.'nin cesedi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Lisesi, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:13 Kaynak: DHA
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