Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı - Son Dakika

Malatya'da, Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, 32 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı.



Malatya'nın Darende ilçesi Cumhuriyet İlk Okulu'nu ziyaret eden Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş,



1982 yılında mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu. Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, "Yazar Öğrenci Buluşmaları" kapsamında öğrencileri ile buluşarak, öğrencilerle söyleşi yaptı.



Söyleşide anılarını paylaşan Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, daha sonra öğrencilere kitaplarını imzaladı. - MALATYA