Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı - Son Dakika

Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı

6 saat önce

Malatya'da, Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, 32 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı.

Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı, System.String[]

Malatya'da, Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, 32 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı.


Malatya'nın Darende ilçesi Cumhuriyet İlk Okulu'nu ziyaret eden Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş,


1982 yılında mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu. Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, "Yazar Öğrenci Buluşmaları" kapsamında öğrencileri ile buluşarak, öğrencilerle söyleşi yaptı.


Söyleşide anılarını paylaşan Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, daha sonra öğrencilere kitaplarını imzaladı. - MALATYA

Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız

Son Dakika Haberleri
20:42 AK Parti İl Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
20:40 "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve Boğaz'ın özgürlük projesidir" - Son Dakika
20:40 "İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz" - Son Dakika
20:38 Kastamonu'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
20:38 İspanya ve Bolivya arasında diplomatik kriz - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika
20:04 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:43:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]