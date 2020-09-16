Mezun olduğu üniversiteye rektör olan Tuncel'den öğrencilere tavsiye - Son Dakika

Mezun olduğu üniversiteye rektör olan Tuncel'den öğrencilere tavsiye

Mezun olduğu üniversiteye rektör olan Tuncel'den öğrencilere tavsiye Çok nadir bilim insanlarına verilen "Endowed Chair" ödülü sahibi Prof. Dr. Meryem Tuncel, yıllar önce mezun olduğu Çukurova Üniversitesi'ne rektör oldu Rektör Prof. Dr.

Mezun olduğu üniversiteye rektör olan Tuncel'den öğrencilere tavsiye

Çok nadir bilim insanlarına verilen "Endowed Chair" ödülü sahibi Prof. Dr. Meryem Tuncel, yıllar önce mezun olduğu Çukurova Üniversitesi'ne rektör oldu

Rektör Prof. Dr. Tuncel: "Yenilgilere de bir yenilgi olarak değil, öğrenme fırsatı olarak bakmalısınız"

"Cesur olmalısınız çünkü her başarı, her olumlu değişiklik cesaretle atılan bir adımla başlar"

"Maddi imkanlarımızı eğitime ve bilimsel araştırmalara aktaracağız"

ADANA - Yıllar önce tıp fakültesinden mezun olduğu Çukurova Üniversitesi'ne geçtiğimiz ay rektör olarak atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bugün derslerinizi çalışmakla attığınız temeller geleceğinizin garantisidir. Yenilgilere de bir yenilgi olarak değil, öğrenme fırsatı olarak bakmalısınız. Birde cesur olmalısınız çünkü her başarı, her olumlu değişiklik cesaretle atılan bir adımla başlar" dedi.

Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütürken 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çukurova Üniversite Rektörü olarak atandı.

Yıllar önce Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Tuncel, böylelikle mezun olduğu üniversiteye rektör olarak atanmış oldu. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tuncel, mezun olduğu üniversiteye rektör olarak atandığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"Her başarı, cesaretle atılan bir adımla başlar"

Prof. Dr. Tuncel, "Böyle bir şey olacağını hiç hesaplamamıştım ama mezun olduğunuz üniversiteye hizmet etme şansı güzel bir duygu. Çok memnunum. Öğrencilere tavsiye edebileceğim çok şey var. Birincisi özellikle öğrencilerimizin ders çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir şey yapmasanız da yıllar hızla geçip geçiyor. Bugün derslerinizi çalışmakla attığınız temeller geleceğinizin garantisidir. İkinci tavsiyem yenilgilere bir yenilgi olarak değil de öğrenme fırsatı olarak bakmaları. Daha sonraki başarıları için başarı yolunda tecrübe olarak bakmaları gerek. Hiçbir zaman morallerini bozmamaları gerekli. Üçüncüsü ise cesur olmalılar. Çünkü her başarı, her olumlu değişiklik cesaretle atılan bir adımla başlar. Cesaret derken tedbirli olmak lazım ama cesur olmak çok önemli" diye konuştu.

"Maddi imkanlarımızı eğitime ve bilimsel araştırmalara aktaracağız"

Üniversitenin uluslararası arenada daha fazla yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını kaydeden Prof. Dr. Tuncel, "İlk planda hayatımızın çoğu iş yerinde geçtiği için herkesi içine alan bir çalışma ortamı hedefliyorum. Sonra üniversitenin uluslararası arenaya daha fazla açılmasını sağlamak istiyorum. Güzel şehrimiz Adana ile üniversitemizin işbirliğini daha çok sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Hedeflerim arasında aynı zamanda tasarruf yapabileceğimiz tüm alanları tespit edip, mümkün olduğu kadar maddi imkanlarımızı eğitime ve bilimsel araştırmalara aktarmak var" ifadelerini kullandı.

Yurt dışı öğrenci değişim programlarına rektörlük döneminde çok önem vereceğini de kaydeden Tuncel, "Bu konuda hedeflerimiz arasında ve bu konuda çalışmalarımıza hızla başlayacağız. Şuanda Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada bir duraklama var ama bu konuya çok önem vereceğiz" dedi.

"Online eğitime hazırız"

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitimi'nin online olarak devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Üniversitemiz ve altyapımız online eğitime hazır. Tüm teknik alanlarda olduğu gibi beklenmeyen problemler olabilir. Bunları da hesaplıyoruz. Bunun için de altyapımız ve teknik kadromuz hazır. Her şeyin yolunda gitmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Üniversite'ye çok başarılı öğrencilerin gelmesi için bir burs sistemi getirmeyi de hedeflediğini vurgulayan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Üniversitemize çok başarılı öğrencileri çekebilmek için özel bir burs sistemi geliştirmek istiyorum. Bunun için Adanamızın desteğine ihtiyacımız olacak. Başarılı öğrencilerimizi tam bursla Çukurova Üniversitemize bekliyoruz. Kentteki sanayi ve ticari odalarımız öğrenciler daha okurken staj yapıp iş bulmalarına katkı sunmak için arzuları olduğunu bize belirttiler. Bu da kesinlikle çok önemli" ifadelerini kullandı.

Mezun olduğu üniversiteye rektör olan Tuncel'den öğrencilere tavsiye

Meryem Tuncel, Çukurova, Rektör, Mezun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezun olduğu üniversiteye rektör olan Tuncel'den öğrencilere tavsiye - Son Dakika


Son Dakika

RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor         
16:11
Yönetimin satmak istediği Belhanda, Galatasaray'dan 3 sezon daha kontrat talep etti Yönetimin satmak istediği Belhanda, Galatasaray'dan 3 sezon daha kontrat talep etti         
15:53
İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti         
14:10
İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin         
14:06
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı         
13:34
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 17:16:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezun olduğu üniversiteye rektör olan Tuncel'den öğrencilere tavsiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei