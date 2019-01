Mezun Oldukları Okula "Kalıcı Eser" Bıraktılar

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce Üniversitesi (DÜ) Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan 5 öğrenci, bitirme projesi olarak tasarımını yapıp sponsorlar desteğiyle ürettikleri CNC makinesini, okula hibe etti.



Üniversiteden geçen dönem mezun olan Ercan Atar, Rüstem Satı, Enes Uludağ, Emre Kurt ve İrem Yalçın, bitirme projesi olarak fakülte bünyesinde bulunmayan, bilgisayarla kontrol edilerek delme ve kesme işlemi yapabilen "CNC Router" makinesi üretmeye karar verdi.



Üniversite-sanayi iş birliği programı kapsamında sponsor firmalardan da yardım alan yeni mezunlar, tasarım ve imalatı tamamen kendilerine ait olan CNC makinesini üreterek, diğer öğrencilere de örnek oldular.



"Öğrenciler vefalı bir çalışmaya imza attı"



DÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin mezuniyetten önce vefalı bir çalışmaya imza attığını söyledi.



Öğrencilerin hem bitirme projesi hem de geleceğe yatırım konusunda ürettikleri makinenin, kendilerinden tam not aldığını ifade eden Şen, şöyle devam etti:



"Öğrencilerimiz, hem bitirme projesi olarak hem de diğer arkadaşlarının kullanımı için CNC tezgahı üretti. Bunu yaparak bir şeyleri başarabileceklerini gösterdiler. Öğrencilerimiz, 'Ben artık bunu yapıp uygulayabilirim' diyerek tezgahın başına geçtiler. Bu şekilde bu makineyi tasarladılar. Önce çizimini yaptılar, sonra da onayını alıp imal ettiler. Öğrencilerimizin yaptığı başarılı ve güzel bir çalışma."



Şen, öğrencilerin, arkadaşlarına bir şeyleri yapabilme konusunda yol gösterici olduğunu ifade ederek, "Programlamayı öğrenciler artık kendileri yaparak uygulama kısmını da bizzat bu tezgahta görecekler. Bizim için güzel bir uygulama oldu. Konunun teoriğini biz derste anlatıyoruz zaten, burada da uygulamada nelerle karşılaşacaklarını görecekler. Teori, uygulamayla bir bütün haline geliyor. O yüzden bu tezgah, aldıkları dersin uygulaması niteliğinde olacak." diye konuştu.



Makinenin manevi değerinin ölçülemeyeceğini dile getiren Şen, "Bu makinenin değeri 50 bin lira civarında. Öğrenci arkadaşlarımız bunu 18-19 bin liraya üretti. Sponsor olan firmalara teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız burada malzemeleri daha uygun fiyata mal ederek bu makineyi üretti. Kendi başarını ve emeğini ne kadar arttırırsan maliyeti o kadar düşürüyorsun." ifadelerini kullandı.



"Ülkemize küçük de olsa katma değer bırakmanın peşindeydik"



Öğrencilerden Ercan Atar da okula somut bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Okulda, böyle bir makinenin eksikliğini hissettiklerini aktaran Atar, "Biz de harekete geçtik. Sanayi destekli firmalara gittik. Daha sonra bu makineyi geliştirip öğrencilerin hizmetine sunduk. Her şeyden önce ülkemize küçük de olsa katma değer bırakmanın peşindeydik. Bunu yaptık. Gelecekte daha büyük planlarımız var. Neden yerli bir CNC yapmayalım?" diye konuştu.



Atar, kendilerine destek olan akademisyen ve sponsorlara teşekkür ederek, "Biz C kodları bilmiyorduk. Bizden sonra gelen arkadaşlar C kodlarıyla işlem yapabilsin, kafasında tasarladığı ürünleri ufak çaplı da olsa işleyebilsin diye bu tip makineyi yaptık. Bu makineyi yapmamızın asıl amacı, bizden sonraki gelecek nesil daha bilgili yetişsin." dedi.

