Mezun olduklarında sanayi sektörüne güç katacaklar - Son Dakika
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Mezun olduklarında sanayi sektörüne güç katacaklar

09.04.2022 11:24
Mezun olduklarında sanayi sektörüne güç katacaklar

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) uygulanan yetenek testiyle mülakatlardan sonra kabul edildikleri kolejde tam burslu eğitim alan öğrenciler, mezun olduklarında aranan nitelikli personel olacak, sanayi üretimine güç katacak.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) uygulanan yetenek testiyle mülakatlardan sonra kabul edildikleri kolejde tam burslu eğitim alan öğrenciler, mezun olduklarında aranan nitelikli personel olacak, sanayi üretimine güç katacak.

Döşemelatı ilçesinde bulunan Antalya OSB'nin yönetimi, sektörlerinin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan nitelikli personel açığını kapatmak için Antalya OSB Teknik Kolejini kurdu. Eğitimde kullanılabilecek her türlü atölye, makine ve teçhizatla donatılan okula kabul edilecek öğrenciler özenle seçildi.

Meslek öğretmenleri, psikolojik danışman ve sanayicilerden oluşan heyet tarafından uygulanan test ve mülakatlarda başarılı olan 282 öğrencinin kayıt yaptırabildiği kolej, 40 sınıfla geçen yıl eğitim öğretime başladı.

Tam burslu olan öğrencilere, Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı bölümlerinde endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik, makine ve tasarım, metal teknoloji alanlarında eğitim veriliyor.

Mezun olduklarında işsiz kalma kaygısı yaşamayacak gençler, Antalya OSB'deki firmalarda çalışma imkanı bulacak. Ayrıca uluslararası geçerliliği bulunan "Europass Sertifikası"na da sahip olacak mezunlar, yurt dışı iş başvuruları yapabilecek.

En son teknolojiye sahip makine ve cihazlarla çalışıyorlar

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, mesleki eğitim alanında Türkiye'ye örnek bir proje ortaya koyduklarını söyledi.

Daha önce yaptırdıkları ve 2006'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kullanımına devrettikleri okulu, 2019'da örnek bir okul gelişim modeli çıkarmak için yeniden devraldıklarını belirten Bahar, "Bölge firmalarının ihtiyaç duyduğu, en son teknolojiye sahip makine-cihaz-donanım ve çağdaş yöntemlerle eğitim verilmiş öğrencilerin yetiştirilmesini amaçladık. Böylece bölge firmalarının yetkin, nitelikli personel istihdam ihtiyacını karşılamış olacağız." dedi.

Bahar, 4 aşamadan geçtikten sonra okula kayıtları yapılan öğrencilerin, kabiliyetlerini ve sektörlere yatkınlıklarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Okul açıldığında 1300 öğrencinin başvuruda bulunduğunu ancak sadece 282'sinin kaydının yapıldığını dile getiren Bahar, "Öğrenci sayımız sınırlı olmaya devam edecek. Okulun cazibesi her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıl biz yine 282 öğrenci alacağız ama başvuru 5 bin rakamlarına ulaşacaktır." diye konuştu.

Öğrencilerin kıyafet ve yemek maliyetlerini de karşılandıklarını aktaran Bahar, okulda ayrıca velilerin de eğitim imkanlarından faydalanabildiğini dile getirdi.

Bahar, okulun fiziki şartlarının iyileştirildiğini, yeni nesil teknolojilerle donatıldığını ve birçok fabrikada olmayan makinelerin okulda yer aldığını vurgulayarak, "Türkiye'nin en iyi teknik kolejini yaptığımızı iddia ediyorum. Çocuklarımızın mezun olduklarında, aranan insan olacaklarından hiç şüphemiz yok. Yabancı dil eğitimine de önem veriyoruz. Çünkü çocuklarımızın dünya genelinde de aranan kişi olacaklarını iddia ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, Atölye, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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