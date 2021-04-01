Mezun olmadan iş sahibi yapan MEGEM'e ilgi devam ediyor - Son Dakika

Mezun olmadan iş sahibi yapan MEGEM'e ilgi devam ediyor

01.04.2021 14:14
Mezun olmadan iş sahibi yapan MEGEM'e ilgi devam ediyor, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ne (MEGEM A.Ş.) yoğun ilgi devam ediyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ne (MEGEM A.Ş.) yoğun ilgi devam ediyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iştiraklerinden olan yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, istihdama katkı sunmak amacıyla 2009 yılında kurulan ve 2017 yılından şirket statüsü kazanan MEGEM A.Ş. iş ve meslek sahibi olmak isteyen gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Eğitimi, CNC Tezgah Operatörlüğü Eğitimi ve Kaynak Eğitimi verilen merkezin 2021 yılı ikinci dönem kursundaki 34 kişilik kontenjan için 125 kişi başvuruda bulundu.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM'e olan ilginin merkezin başarısından kaynaklandığını aktararak, "MEGEM A.Ş. sahip olduğu teknik kapasiteyle ve yetkin eğitmenleriyle, Eskişehir sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Burada eğitim alan kursiyerlerimiz, henüz eğitim aşamasındayken sanayi kuruluşlarımız tarafından hemen istihdam ediliyor. Bu yılki ilk kursumuzda buna bir kere daha şahit olduk. 33 kursiyerimizden 26'sı mezun olmadan iş sahibi oldu. MEGEM'in istihdam garantili yapısından dolayı da iş arayan gençlerimizin yoğun ilgisi her geçen dönem daha fazla oluyor" dedi. Sınav ve mülakatı başarıyla tamamlayıp eğitim almayı hak kazanan kursiyerlere seslenen Başkan Küpeli, "125 kişi arasından seçilen 34 kursiyerimize eğitim görecekleri 2 aylık süreçte hiç ders kaçırmamalarını, eğitmen hocalarını iyi dinlemelerini tavsiye ediyorum. Unutmasınlar ki; Eskişehir sanayisi son yıllarda çok hızlı büyüyor ve burada herkese yetecek kadar iş imkanı var. Yeter ki istekli ve azimli olsunlar. Zaman içinde işletmelerinde çok iyi noktalara geleceklerini biliyorum" diye konuştu.

34 kişilik kontenjan için 125 başvuru

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ilk dönem kursunun hemen ardından açılan ikinci dönem kursuna da yoğun ilginin olduğunu belirtti. 34 kişinin alınacağa kursa 125 kişinin başvuru yaptığını belirten Saraç, "Pandemi koşulları nedeniyle sayıyı az tuttuğumuz kurslarımıza ilginin fazla olduğunu gördük. Ocak ayındaki ilk mülakatlara 180 kişi başvurmuştu. Bunlardan 33'ü merkezimizde eğitim gördü ve 26'sı daha mezun olmadan iş sahibi oldu. MEGEM'in iş garantili merkez oluşundan dolayı bu kurs döneminde de yine yoğun ilgi ile karşılaştık. 34 kişinin alınacağı bu kursumuza ise 125 kişi başvurdu. Sınava giren başarılı olan kursiyerler, daha sonra uzman ekiplerimiz tarafından mülakata tabi tutuldular. Sosyal izolasyona dikkat gösterilerek yapılan sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerimizden 14'ü kalite kontrol ve boyutsal ölçüm eğitimi, 14 tanesi CNC tezgah operatörlüğü ve 10 tanesi ise kaynak eğitimi alacak. İnanıyorum ki bu kişiler de çok hızlı bir şekilde kurs sonunda hemen OSB'mizdeki işletmelerde istihdam edilecekler. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Mezun olmadan iş sahibi yapan MEGEM'e ilgi devam ediyor
Mezun olmadan iş sahibi yapan MEGEM'e ilgi devam ediyor
Mezun olmadan iş sahibi yapan MEGEM'e ilgi devam ediyor
Mezun olmadan iş sahibi yapan MEGEM'e ilgi devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, İstihdam, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mezun olmadan iş sahibi yapan MEGEM'e ilgi devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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