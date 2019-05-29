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Mezuniyet coşkusu stadyumdan Aydın'a yayılacak

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi'ni başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet töreni, 10 Haziran 2019 tarihinde Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Mezuniyet coşkusu stadyumdan Aydın'a yayılacak, System.String[]
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi'ni başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet töreni, 10 Haziran 2019 tarihinde Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Kentiyle bütünleşen ve Üniversite - Kent iş birliğini en üst düzeye çıkarmak adına çalışmalar yürüten ADÜ, 10 Haziran Pazartesi günü Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mezuniyet coşkusuna Aydın halkını da ortak edecek. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in önderliğinde düzenlenen toplantılarda alınan kararla, Aydın ve ilçelerinde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerin toplu mezuniyet töreni İl merkezinde gerçekleşerek, Aydın'a katma değer sağlanacak.

"Gelin mezuniyet coşkumuza ortak olun"

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, mezuniyet töreninin Aydın kent merkezinde yapılmasıyla Aydın'ı yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret edeceğini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, " İl merkezinde gerçekleşecek olan mezuniyet töreni için Aydın'ı ziyaret edecek 25 bin kişinin ilimiz ekonomisine katkı sağlayacağını ön görüyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin adına yakışır bir mezuniyet töreni gerçekleştireceğiz. Törenin güvenlik tedbirleri Aydın Valiliği tarafından sağlanarak en üst seviyede tutulacaktır. Üniversite - Şehir bütünleşmesini sağlamak adına gerçekleştireceğimiz mezuniyet törenimize ve akabinde gerçekleşecek Manga konserine tüm Aydın halkını davet ediyoruz. Gelin heyecanımıza ortak olun, mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
Menderes, Aydın, Güncel
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