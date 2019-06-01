Mezuniyet defilesinde Mankenler Kraliçesi Tartan da podyuma çıktı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin mezuniyet defilesi büyük beğeni aldı. 21 öğrencinin 79 parçadan oluşan farklı tasarımlarının sergilendiği defilede Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması birincisi Pınar Tartan da podyuma çıktı.İEÜ Tören Alanı'nda gerçekleştirilen defileye İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege İhracatcı Birliği Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, mütevelli heyet üyeleri ve konuklar katıldı. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, fakülte öğrencilerinin mezuniyet projelerinin sergisinin ardından defilenin gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle dedi:"Fakültemizin beş bölümünden mezun olan tasarımcı adayları, geleceğin dünyasında önemi giderek artan tasarım mesleğinin yeni profesyonelleri olarak hayata atılıyor. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'müzdeki dördüncü sınıf öğrencilerimiz, defileye Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich tarafından yürütülen Tasarım Stüdyosu dersinde hazırlandı. Öğrencilerimiz, 1919 yılında Almanya'da kurulan Bauhaus Okulu'nun önemli çalışmalarından ilham alarak, uluslararası çağdaş bir anlayışa hitap eden tasarımlarını sundu. Son sınıfta yer alan 10 öğrencimiz 68 parçadan oluşan koleksiyonunu sergiledi. Üçüncü sınıf öğrencilerimiz de Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şölen Kipöz yönetimindeki tasarım stüdyosundaki tasarımlarıyla defilede yer aldı. Defilenin koreografisini Akif Örük hazırladı."

- İzmir