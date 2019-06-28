Son Dakika Haberleri: Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
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Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de yakınlarının mezuniyet töreninden dönenleri taşıyan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kayseri'de yakınlarının mezuniyet töreninden dönenleri taşıyan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya karayolu 70. kilometresinde N.E. idaresindeki 23 HL 402 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan N.E., M.E., H.E. ve D.E. hayatını kaybederken yaralı olarak kurtulan F.E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapanların, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninden döndükleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
Malatya, Kayseri, Güncel
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