Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Kayseri'de yakınlarının mezuniyet töreninden dönenleri taşıyan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
'de yakınlarının mezuniyet töreninden dönenleri taşıyan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya
karayolu 70. kilometresinde N.E. idaresindeki 23 HL 402 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan N.E., M.E., H.E. ve D.E. hayatını kaybederken yaralı olarak kurtulan F.E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapanların, Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninden döndükleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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