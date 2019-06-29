Son Dakika Haberleri: Mezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Mezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi

43 dakika önce

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kızlarının mezuniyet töreninden dönerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, tarlaya uçmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si Elazığ'da toprağa verildi.

Mezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi, System.String[]
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kızlarının mezuniyet töreninden dönerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, tarlaya uçmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si Elazığ'da toprağa verildi.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Kızı Heval Eser'in (23)  İstanbul'daki mezuniyetinden dönen Nevzat Eser (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçip, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Nevzat Eser ile kızları Heval Eser, Merhas Eser (11) ve kayınbiraderi Davut Özdemir (28) hayatını kaybetti. Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı. 
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, otopsilerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'den alınıp, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna getirildi. Morgdan alınan Nevzat Eser'in cenazesi Karakoçan ilçesine bağlı Yüzev köyüne, Davut Özdemir'in cenazesi ise Palu ilçesinde Arındık köyüne götürüldü. Özdemir ve Eser, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailenin kızlarından Merhas Eser ile Heval Özdemir'in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi. Kazada yaralanan anne Fikriye Eser'in ise tedavisi devam ediyor.


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:16 Kaynak: DHA
Elazığ, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti! Yatırım vaadiyle akrabalarını kandıran dolandırıcı, 3 milyon lira ile kayıplara karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 23:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]