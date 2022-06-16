Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada - Son Dakika
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Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada

16.06.2022 15:16

Kiraladıkları yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin görüntüleri gündem oldu. Olacaklardan habersiz eğlenip o anları kayıt altına alan kızlar, yatın karaya vurması ile neye uğradıklarına şaşırdı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar insanların ilgisini çekip gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde genç kızların mezuniyet kutlaması yaparken yaşadığı talihsiz kaza binlerce kişi tarafından izlendi.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Yaşanacak kazadan habersiz kutlama yapan genç kızlar aralarında eğlenirken yatın karaya vurmasıyla birlikte bir anda kendilerini yerde buldular. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, gençler yaşanan olayı "Yat limana çarptığında nasıl Allah'ımıza kavuşuyoruz izleyin" notuyla paylaştı.

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Son Dakika Yaşam Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada - Son Dakika
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