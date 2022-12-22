Peru'da öğrencilerin mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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Peru'da öğrencilerin mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 kişi yaralandı

23.12.2022 08:59

Peru'da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği esnada üzerinde bulundukları dans pisti çöktü. Yaşanan anlar anbean kayıt altına alınırken 29 kişi yaralandı.

Peru'nun Huallaga eyaletinde yer alan Saposoa kentinde lise mezuniyetinde dans pisti çöktü. Öğrenciler, dans ettikleri sırada pistin çökmesi ile açılan çukura düştü. Olayda 29 öğrenci yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.

DAHA ÖNCE HOROZ DÖVÜŞÜ İÇİN KULLANILIYORMUŞ

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise mekanın daha önce horoz dövüşleri için kullanılan daha alçak bir yapı olduğunu ancak sonrasında parti salonuna dönüştürülürken zemini yükseltmek için ahşap malzeme kullanıldığını aktardı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Peru'da öğrencilerin mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da öğrencilerin mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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