Son Dakika Haberleri: Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
Son Dakika Güncel Haber

Mezuniyet töreninde evlilik teklifi

4 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde, evlilik teklifi heyecanı yaşandı.

Mezuniyet töreninde evlilik teklifi, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde, evlilik teklifi heyecanı yaşandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, diş hekimliği fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
4 Eylül Kültür Merkezi Alaaddin Keykubat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Uçar, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Törende fakülte birincisi Yağmur Yılmaz, ikinci Buse Cengiz ve üçüncü Burcu Kızılırmak'a diplomaları ve hediyeleri verildi.
Mezuniyet töreni, sürpriz evlenme teklifine de sahne oldu. Geçen yıl aynı fakülteden mezun olan Oğuzhan Çetin, kız arkadaşı Edanur Kurşun'a sahnede evlenme teklif etti. Genç kızın şaşkına döndüğü evlenme teklifi salondan büyük alkış aldı.
Sahneye gelerek töreni izleyenlere yönelik kısa bir konuşma yapan Çetin, kız arkadaşına, Ablamın kardeşi, anne-babamın kızı, benim de eşim olur musun?" diyerek evlenme teklifinde bulundu.
Dizlerinin üzerine çöken Çetin, cebindeki yüzüğü çıkararak kız arkadaşı Edanur Kurşun'a uzattı. Teklif karşısında şaşıran Kurşun, gözyaşlarına hakim olamadı.
Evlilik teklifine, mezuniyet törenini izlemek için gelen aileler ve genç çiftin arkadaşları alkış ve ıslıklarla destek verdi. Genç kız Çetin'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:23 Kaynak: AA
kız, cumhuriyet üniversitesi, diş, evlilik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletli genç kızın feci ölümü kameralara yansıdı Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan sanığa 29 yıl hapis! Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]