Son Dakika Haberleri: Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
Son Dakika Güncel Haber

Mezuniyet töreninde evlilik teklifi

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunda (MYO) 6 bölümden 250 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunda (MYO) 6 bölümden 250 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, evliklik teklifi heyecanı yaşandı.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, öğrencilerin oluşturduğu müzik korosu öğretim görevlisi Hasan Noyan eşliğinde konser verdi.
Aşık Veysel MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencilere bundan sonraki yaşam ve iş hayatlarında başarılar diledi.
Okul birincisi olan Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencisi Öznur Altungöz, belgesini annesi Lütfiye Altıngöz'ün elinden aldı.
Öğrencilerin mezuniyet yemini ve kep atmasından sonra kokteyl verildi.
Kokteyl sonunda da Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Ümmühan Seza Çoban'a (21), Şarkışla'da tanıştığı arkadaşı Batuhan Mert (23) evlilik teklifinde bulundu. Çoban, teklifi kabul etti.
Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:11 Kaynak: AA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla, Aşık Veysel Şatıroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanma kararının nedeni ortaya çıktı İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı 2 arkadaşını vurdu Lüks otomobil, durağa böyle daldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 13:11:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]