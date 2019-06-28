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Mezuniyet töreninde evlilik teklifi

1 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin mezuniyet törenine sürpriz evlilik teklifi damga vurdu.

Mezuniyet töreninde evlilik teklifi, System.String[]

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin mezuniyet törenine sürpriz evlilik teklifi damga vurdu. Turizmle uğraşan Orhan Koçak, Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'ndan mezun olan Merve Nur Bayar'a evlilik teklifinde bulundu. Genç kız teklifi kabul etti.
THK Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi yaşandı. Üniversitenin Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'ndan mezun olan Merve Nur Bayar diplomasını almak üzere sahneye çıktı. Diğer öğrenciler ile birlikte diplomasını alan Bayar, sahneden inerken 5 yıllık erkek arkadaşı Orhan Koçak tarafından karşılandı. Koçak, kız arkadaşını mezuniyeti için tebrik ettikten sonra elinden tutarak arkadaşlarının yanına götürdü. Koçak, arkadaşlarının açtığı 'Bu hayat yolunda ömrüme ömür katar mısın? Benimle evlenir misin?' yazılı pankartın önünde diz çökerek Bayar'a evlilik teklifinde bulundu. Genç kız evlilik teklifine büyük bir coşkuyla 'evet' cevabı verdi.


Görüntü Dökümü:
-Merve Nur Bayar'ın diploma alması
-Koçak'ın evlilik teklifi
-Detaylar
Haber: İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:48 Kaynak: DHA
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