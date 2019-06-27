Son Dakika Haberleri: Mezuniyet töreninde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Mezuniyet töreninde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

16 dakika önce

Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezuniyet töreninde yakalanıp gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mezuniyet töreninde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezuniyet töreninde yakalanıp gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/218 esas sayılı dosyası çerçevesinde, haklarında örgütün Eskişehir il yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklarla irtibatının olduğu belirlenen şüpheli Abdullah C. (24), katıldığı mezuniyet töreninde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Abdullah C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa
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