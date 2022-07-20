Mezuniyet törenine hazırlanan geçlere saldıran köpek sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Mezuniyet törenine hazırlanan geçlere saldıran köpek sosyal medyada gündem oldu

20.07.2022 10:27

Başıboş bir köpek, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreninde öğrencilere ve yakınlarına korku dolu anlar yaşattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı üniversite yönetimine tepki gösterdi.

İzmir Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı çerçevesinde dün düzenlenen mezuniyet törenine başıboş köpek damga vurdu. Çok sayıda öğrenci ve ailelerinin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tören alanında bulunan köpeğin insanlara saldırdığı, öğrencilerin ve yakınlarının korkuyla kaçıştığı ve köpeğin alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda üniversite yönetimine tepki gösterirken, üniversiteden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da yine gelen tepkiler arasında oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezuniyet törenine hazırlanan geçlere saldıran köpek sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezuniyet törenine hazırlanan geçlere saldıran köpek sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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