Mezunlara Hayat Boyu Eğitim Fırsatı

KADİR Has Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'KHAS Mezun Akademisi' mezunların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Hayat boyu eğitimi amaçladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Mezunlarımızla bağımızı koparmamak ve onlarla iletişim halinde olmak istiyoruz. Bunu, farklı başlıklardan oluşan ve mezunlarımızın merak duygusunu geliştirecek şekilde tasarladığımız akademik eğitimlerle gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi. Kadir Has Kampüsü'nde düzenlenen 'KHAS Mezun Akademisi'nin açılış dersi olan 'Beyin ve Nörobilim', Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz tarafından verildi. Hayatın ancak yaşam boyu eğitimle devam edeceğini belirten Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "KHAS'tan mezun oldunuz ve kariyerinize farklı alanlarda devam ediyor olabilirsiniz. Fakat sizinle eğitim hayatınız sonrasında da bir arada olmak istiyoruz. Geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz KHAS Mezun Akademisi ile bizimle farklı zaman aralıklarında birlikte olmanızı ve en son yenilikleri birlikte incelemenizi arzu ediyoruz. Fen bilimlerinden mühendisliğe, sosyal bilimlerden sanata kadar birçok alanda disiplinler arası dersler hazırladık. İlk ders benim verdiğim 'Beyin ve Nörobilim' dersi. Beyin müthiş bir organ. Unutmayın, bir insanın bütün karar verme süreçlerini yöneten bu büyük organı, beyni tam anlamıyla anlarsak insanlarla daha barışçıl yaşamayı da öğrenmiş oluruz" diye konuştu."YAŞAMAK İÇİN BİR NEDEN YARATIN"İnsanların çağımızda yaşam süreleri boyunca aynı işi yapamayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Feyiz, "Bizim nesil 100 yaşına kadar yaşayacak görünüyor ama bir sonraki nesil sizler bizden daha fazla yaşayacaksınız. 25 yaşında diplomanızı alıyorsunuz. 75 yıl aynı işimi yapacaksınız? Hayır. O zaman sizlere belirli aralıklarla yaşamın değişen boyutlarını göstermek gerekiyor. Biz, sizleri gündelik çekişmelerinden uzaklaştırıp, insanoğlunun değişen yaşamını ve yakın gelecekte bizleri bekleyen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktardığımız bu eğitimlerle ilk adımı atıyoruz. Her zaman yaşamınız için kendinize bir neden oluşturun. Merak yaratacak ortamlara mutlaka girin" tavsiyesinde bulundu."AKADEMİDEN KOPMUYORUZ"Akademiye katılan 2015 Ekonomi bölümü mezunu Yağız Gönültaş, "Mezun olduktan sonra farklı dünyalara gidiyoruz. Burada o dünyanın sıkıntılarını unutuyoruz. Yeni şeyler öğrenerek gelişme sağlıyoruz" dedi. Hukuk Fakültesi mezunu Zübeyde Güler ise, "Eğitimin özellikle en büyük önemi şu.Meslekte, akademiden çok fazla kopmadan akademiyle birlikte iş hayatını da yürüterek gelişmeleri takip edebiliyor olmamızın bize çok fazla şey katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Gün boyu süren oturumlarda üniversitenin akademisyenleri mezunlara, 'Beyin ve Nörobilim', 'Dünya Daha Şiddetli Bir Yer mi Oluyor' Sayısal Savaş Verilerinin Anlattıkları?, 'Yaşamımızda Her Yerde 1.7 Boyut ve Orhan Pamuk ', 'Y-Kuşağı Nasıl Tasarlıyor', 'Veri ve Yapay Zeka Çağında Ayakta Kalmak', 'Spor ve Şiddet', 'Büyülü Markaların Başarı Reçetesi', 'Erken Girişimcilik: Gerçek Fırsatlar Yaratmak ve Gerçekten Yararlanmak', 'Tekno Müzik ve Beden', 'Yüksek Öğrenimde Yeni Eğitim Modeli' başlıklarında yeni çalışma alanları ve merak uyandıran birçok konuda dersler verildi. - İstanbul