Mezunlardan Rektör Prof. Dr. Beydemir'e ziyaret - Son Dakika

2019-2020 eğitim döneminde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden mezun olan bir grup, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ederek mezuniyet belgelerini aldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile maskeli ve sosyal mesafeli olarak gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir konuklarını makamında ağırladı. Mezunlar mezuniyet belgelerini almanın heyecanını yaşarken Rektör Prof. Dr. Beydemir ise kendilerine başarılar diledi.

"Coşkuyla, heyecanla kep atmak, öğrencilik hayatının bitip iş yaşantısının başladığı dönüm noktasıdır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Beydemir, "Bir üniversiteden mezun olmak insan hayatında en önemli anlardan biridir. Özel bir gündür. Coşkuyla, heyecanla kep atmak, öğrencilik hayatının bitip iş yaşantısının başladığı dönüm noktasıdır. Covid-19 salgını bu heyecanı buruk yaşamamıza neden olsa da mezuniyetinizden dolayı sizlerin nezdinde tüm mezun öğrencilerimizi kutluyorum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mezunu bireyler olarak her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyor ve bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK