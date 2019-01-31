Mezunlardan Vefa
1 saat önce
Mezunlardan vefaÇANKIRI - Çankırı'da faaliyet gösteren 100. Yıl Yetiştirme Yurdunun mezunları, 1984-2004 yılları arasında Çankırı'da görev yapan müdürleri İsmail Özdemir'i unutmadı.
Mezunlardan vefa
ÇANKIRI - Çankırı
'da faaliyet gösteren 100. Yıl Yetiştirme Yurdunun mezunları, 1984-2004 yılları arasında Çankırı'da görev yapan müdürleri İsmail Özdemir
'i unutmadı.
100. Yıl Yetiştirme Yurdu'ndan mezun olan öğrenciler birbirinden hiç ayrılamayarak kendi aralarında bir topluluk oluşturdu. Oluşturulan bu toplulukta dönemin 100. Yıl Çocuk Esirgeme Kurumu
Müdürü İsmail Özdemir adına Mevlid-i Şerif okutuldu.
100. Yıl Yetiştirme Yurdu Mezunları Topluluğu Başkanı Hüseyin Durmaz
yaptığı açıklamada, "Bizler Çankırı 100. Yıl Yetiştirme Yurdunda büyüyüp yetişip okuyarak iş sahibi olmuş kardeşler bir araya gelerek yetiştirme yurdunda kaldığımız dönemde gerek yetiştirme yurdunda hoca olarak daha sonra il müdürü olarak görev yapan İsmail Özdemir bizim deyimimizle 'Baba İsmail'in ruhuna ve daha önce yurtta çalışmış vefat etmiş ayrıca yurtta yetişip daha sonra vefat edenlerinde ruhuna bir mevlidi şerif okuttuk. Burada esasa amaç İsmail babamızın 15. ölüm yıl dönümü nedeniyle bu Mevlid-i Şerif'i yaptık. 1984 -2004 yılları arasında hem yetiştirme yurdunda hem de il müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra il müdürü olduğunda Çankırı'daki garip gurebanın ve fakir fukaranın babalığını yaptı" dedi.
İsmail Özdemir'in oğlu Mehmet Özdemir
ise, "Allah bin kere razı olsun. Bizi mutlu ettiler. Duygular şu anda çok üst boyutta. Vefanın en güzel örneğini sergilediler. Hepsine şükranlarımız sunuyorum" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
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