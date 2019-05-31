MFK, MoCap ve mastar modelde iddialı
1 saat önce
Savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde birçok yerli projede yer alan MFK, otomotivde de ana sanayi firmalarına MoCap ve mastar model üretiyor.
Savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde birçok yerli projede yer alan MFK, otomotivde de ana sanayi firmalarına MoCap ve mastar model üretiyor. Firma, hem yurtiçi hem de yurtdışı projelerinde yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:13
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