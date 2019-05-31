Son Dakika Haberleri: MFK, MoCap ve mastar modelde iddialı
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MFK, MoCap ve mastar modelde iddialı

1 saat önce

Savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde birçok yerli projede yer alan MFK, otomotivde de ana sanayi firmalarına MoCap ve mastar model üretiyor.

MFK, MoCap ve mastar modelde iddialı , System.String[]
Savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde birçok yerli projede yer alan MFK, otomotivde de ana sanayi firmalarına MoCap ve mastar model üretiyor. Firma, hem yurtiçi hem de yurtdışı projelerinde yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:13 
Ekonomi
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