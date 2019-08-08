Son Dakika Haberleri: MFÖ'den bir ilk
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MFÖ'den bir ilk

51 dakika önce

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde "Ah Bu Ben", "Yaşın 19", "Sarı Laleler", "Vurgun Yedim" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren MFÖ, müzikseverlere bir de sürpriz yaptı.

MFÖ'den bir ilk, System.String[]
Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde "Ah Bu Ben", "Yaşın 19", "Sarı Laleler", "Vurgun Yedim" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren MFÖ, müzikseverlere bir de sürpriz yaptı. Grup üyeleri, "Şimdi daha önce hiç söylemediğimiz iki şarkıyı söyleyeceğiz, bu bizim için de ilk olacak" dedikten sonra "Aşkların Ortasında" ile "Anında Görüntü"yü yorumladı.
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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:34 
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