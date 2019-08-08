MFÖ'den bir ilk

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde "Ah Bu Ben", "Yaşın 19", "Sarı Laleler", "Vurgun Yedim" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren MFÖ, müzikseverlere bir de sürpriz yaptı.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde "Ah Bu Ben", "Yaşın 19", "Sarı Laleler", "Vurgun Yedim" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren MFÖ, müzikseverlere bir de sürpriz yaptı. Grup üyeleri, "Şimdi daha önce hiç söylemediğimiz iki şarkıyı söyleyeceğiz, bu bizim için de ilk olacak" dedikten sonra "Aşkların Ortasında" ile "Anında Görüntü"yü yorumladı.

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