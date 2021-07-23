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MFÖ'den özel poz! '20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük - Son Dakika

MFÖ'den özel poz! '20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük

23.07.2021 09:34
MFÖ'den özel poz! '20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük, System.String[]

BAYRAM SAHNESİMazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, pandemi nedeniyle 1.5 yıl uzak kaldıkları dinleyicilerine nihayet kavuştu.

BAYRAM SAHNESİ

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, pandemi nedeniyle 1.5 yıl uzak kaldıkları dinleyicilerine nihayet kavuştu. Türk müziğinin önemli gruplarından MFÖ, bayramın ilk günü İzmir'deki Club Marvy Otel'de sahneye çıktı.

GEÇMİŞİ YAD ETTİLER

MFÖ, hareketli performansıyla sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı. Grup üyeleri konsere deniz keyfi yaparak hazırlandı. Plajda eski dostları Feride Edige ile bir araya gelen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, eski günleri yad etti.

MFÖ'den özel poz! '20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük

Mazhar Alanson bu fotoğrafı 'İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. İyi misafir ettiler, seyirci iyiydi… Biz de hasret kalmışız, 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük elbet ki bir günlüğüne!' notuyla paylaştı.

MFÖ'den özel poz! '20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük

Pro İletişim'in kurucusu Feride Edige, plajda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'la çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı: "1968/69 Kalamış/ Moda'dan 2021 Marvy'ye. Yaşayana, yaşatana, yaşadıklarımıza şükürler olsun."

MFÖ'den özel poz! '20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük

Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, Bayram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin MFÖ'den özel poz! '20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük - Son Dakika Magazin


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