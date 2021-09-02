MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölümünü eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Instagram hesabından eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "Ankara Devlet operasından solist ilk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale" ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki oğlu bulunuyor. Mazhar Alanson, 2003 yılında moda tasarımcısı Biricik Suden ile evlenmişti.