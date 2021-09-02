Üye Girişi
MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti - Son Dakika

MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

02.09.2021 15:14

MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duygularını paylaşan Alanson, "ilk eşim hakkın rahmetine kavuştu. Ben ve çocukların büyük üzüntü içindeyiz" dedi.

Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölümünü eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Instagram hesabından eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "Ankara Devlet operasından solist ilk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale" ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki oğlu bulunuyor. Mazhar Alanson, 2003 yılında moda tasarımcısı Biricik Suden ile evlenmişti.

MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson, Ankara, Opera, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu 15:47 Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum 15:40 Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor 15:24 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor
Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü 15:13 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti 14:56 Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 14:32 Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu 14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 14:00 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı

Son Dakika Haberleri
15:47 Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu
15:35 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil
15:23 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor
15:21 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti
15:14 MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
15:12 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü
15:02 Beşiktaş ve Galatasaray, Mohamed Elneny için birbirine girdi
14:45 Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor
14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor
14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu
1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı 1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı         
15:55
Çavuşoğlu'ndan AB'ye Afganistan mesajı: 'Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Çavuşoğlu'ndan AB'ye Afganistan mesajı: 'Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:46
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil         
15:36
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti         
15:22
Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var         
15:10
Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı         
14:37
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti         
13:57
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 15:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement