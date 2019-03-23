Mfö ile Cso Aynı Sahneyi Paylaşacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Mazhar-Fuat-Özkan Grubu (MFÖ) Ankaralı müzikseverler için aynı sahneyi paylaşacakKültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye müzik tarihinin en uzun soluklu gruplarından "Mazhar-Fuat-Özkan" üçlüsü ile Cumhurbaşkanlığı...
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Mazhar-Fuat-Özkan Grubu (MFÖ) Ankaralı müzikseverler için aynı sahneyi paylaşacak
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye müzik tarihinin en uzun soluklu gruplarından "Mazhar-Fuat-Özkan" üçlüsü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 26 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin sanatsal değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere hayata geçirilen projelerden biri olan konserde MFÖ ve CSO, dünden bugüne şarkılarla Ankaralılara müzik şöleni yaşatacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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