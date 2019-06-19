Son Dakika Haberleri: MFÖ ilk kez bir koro ile sahnede!
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MFÖ ilk kez bir koro ile sahnede!

1 saat önce

2019 Yazının ilk konserleri olma özelliği taşıyan konserlerin açılışını, Türk müzik tarihinin en eski ama en genç topluluğu olan MFÖ yapacak.

MFÖ ilk kez bir koro ile sahnede!, System.String[]

TURHAN YÜKSELER YÖNETİMİNDEKİ "ÇOK SESLİ RENKLER KOROSU"

Pop müziğin devlerine eşlik edecek orkestrayı da alanında dev bir isim yönetiyor: Turhan Yükseler! Çok Sesli Renkler Korosu,soprano, alto, tenor ve bariton bas sanatçılardan oluşan kadrosu ile Türk müzik tarihinin en çok bilinen MFÖ şarkılarına eşlik edecek.

Bu özel müzik ziyafetini ilk görecek olanlar ve bu yıl da kaçırmak istemeyenler için konserin biletleri Biletix'te!

Yazın ilk konserlerinde MFÖ'nün ardından Türkiye'nin en önemli sesleri sahne almaya devam edecek. Konserlerin ilk haftasonda Cuma akşamı da Teoman sahnede olacak.

BELLONA HARBİYE AÇIKHAVA KONSERLERİ:

20 Haziran Perşembe Saat 21:00 MFÖ

21 Haziran Cuma Saat 21:00 TEOMAN

24 Haziran Pazartesi Saat 21:00 YILDIZ TİLBE

25 Haziran Salı Saat 21:00 EDİS

27 Haziran Perşembe Saat 21:00 KENAN DOĞULU

28 Haziran Cuma Saat 21:00 NİLÜFER

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:59 Kaynak: Bültenler
bariton, soprano, turhan yükseler, cuma, Magazin, Kültür Sanat
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