MFÖ Solisti Özkan Uğur kanseri yendiğini açıkladı - Son Dakika

MFÖ Solisti Özkan Uğur kanseri yendiğini açıkladı
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı.
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur
, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı. Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:26 Kaynak: DHA
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