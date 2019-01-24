Son Dakika Haberleri: MFÖ, Unutulmaz Sahnesiyle Mersin'de !

MFÖ, Unutulmaz Sahnesiyle Mersin'de !

1 saat önce

Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, Mersin'de unutulmaz bir performansa imza atmaya hazırlanıyor.

MFÖ, Unutulmaz Sahnesiyle Mersin'de !, System.String[]

MFÖ adlı isimleriyle gönüllere taht kuran usta sanatçılar, unutulmaz eserleri ve muhteşem sahneleriyle 7'den 70'e her yaştan hayranlarını sahnelerinde ağırlamaya devam ediyorlar.

Geçmişten bugüne her yaptıkları işlerleayakta alkışlanan grup MFÖ' nün Mersin 23 Şubat'da sahnesi için hazırlıklar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:34 Kaynak: Bültenler

Mersin, Güncel
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