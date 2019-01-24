MFÖ, Unutulmaz Sahnesiyle Mersin'de !
1 saat önce
Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, Mersin'de unutulmaz bir performansa imza atmaya hazırlanıyor.
MFÖ adlı isimleriyle gönüllere taht kuran usta sanatçılar, unutulmaz eserleri ve muhteşem sahneleriyle 7'den 70'e her yaştan hayranlarını sahnelerinde ağırlamaya devam ediyorlar.
Geçmişten bugüne her yaptıkları işlerleayakta alkışlanan grup MFÖ' nün Mersin 23 Şubat'da sahnesi için hazırlıklar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:34 Kaynak: Bültenler
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