MFÖ, Unutulmaz Sahnesiyle Mersin'de !

MFÖ adlı isimleriyle gönüllere taht kuran usta sanatçılar, unutulmaz eserleri ve muhteşem sahneleriyle 7'den 70'e her yaştan hayranlarını sahnelerinde ağırlamaya devam ediyorlar.

Geçmişten bugüne her yaptıkları işlerleayakta alkışlanan grup MFÖ' nün Mersin 23 Şubat'da sahnesi için hazırlıklar devam ediyor.