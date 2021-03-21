MG'den elektrikli SUV: MG Marvel R Electric - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli otomobil markası MG (Morris Garages), yeni elektrikli modelleriyle dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

Markanın ZS EV modelinin Türkiye'de satışa sunulmasına çok az bir zaman kala, Avrupa pazarlarındaki planlarında önemli bir rol oynayacak yeni nesil yüzde 100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric de tanıtıldı.

MG Marvel R Electric, yenilikçi tasarıma, yüksek performansa ve uzun bir menzile sahip çekici fiyatlı premium bir elektrikli SUV talep eden Avrupalı sürücülere yönelik geliştirilmiş bir model olmasıyla öne çıkıyor. Marvel R Electric, 400 kilometrenin (WLTP) üzerindeki menzili ile kullanıcıların gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. MG Marvel R Electric'in bir diğer çarpıcı özelliği de V2L (vehicle-to-load), yani araçtan cihaza elektrik aktarım sistemi. Bu teknoloji, aracın yüksek voltajlı bataryasının, bir elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, hava pompası hatta bir başka EV gibi harici bir elektrikli araç veya cihazı şarj edebilmesini sağlıyor. Bu yenilikçi teknoloji, çevreci mobilite çözümlerinin gelişmesi yönünde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin yeni modelin tanıtımıyla ilgili olarak, "MG markası Avrupa pazarına girdiği 2019 yılından bu yana yüksek teknolojiyi çekici tasarım ve yüksek donanımla birleştiren, elektrikli mobilitede akılcı seçim olarak öne çıkıyor. Dinamik, yüksek sürüş keyfi sunan otomobilleriyle Avrupalı tüketicilerin kalbini kısa zamanda kazanan MG, yeni modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Biz de tüm ürün ve marka gamımızı hızla yeni teknoloji ve trendlere uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Yeni model Marvel R bu anlamda hem MG markasını lanse etmeye hazırlandığımız bu dönemde bize güç verecek. Diğer yandan Doğan Trend Otomotiv olarak karbon izini düşürmeyi önemseyen müşterilerimize sunacağımız harika bir SUV modeli olacak. Hem premium hem hayranlık uyandıran performanslı Marvel R'ı Türkiye'ye özellikle 2021 yılında ülkemize getirebilmek için sene başından beri çalışıyoruz, kısa zamanda sürecin netlik kazanmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

MG, bu yılın ortasında Avrupa'da satışa sunulacak olan yeni nesil elektrikli modeli Marvel R Electric'i resmen tanıttı. Yeni MG Marvel R Electric, sade ve modern bir tasarım çizgisini premium özelliklerle birleştiren, ileri teknolojiye sahip özellikleriyle heyecan veren bir premium SUV olarak öne çıkıyor. MG markasının Nisan ayında ülkemizde satışa sunulacak olan ZS EV modeli, sunduğu dinamik sürüş, ferah iç mekan, geniş bagaj hacmi ve yüksek donanımla Avrupa pazarında kendine güçlü bir konum edinirken; MG en yeni modeli Marvel R Electric ile çıtayı daha da yükseltiyor. MG Motor Europe CEO'su Matt Lei yapmış olduğu değerlendirmede: "İngiliz MG markasını ana şirketimiz SAIC Motor çatısı altında yeniden lanse ederken Avrupalı sürücülere çevreci bir yaşam tarzını benimsemeye hazır kitleler için elektrikli otomobilleri erişilebilir hale getirme sözünü vermiştik" dedi. Lei, "Güvenli, akıllı, kullanıcıların hayat tarzıyla uyumlu, teknolojik açıdan gelişmiş otomobiller sunmaya odaklandık. Yeni MG Marvel R Electric ile beklentisi yüksek Avrupalı sürücülerin taleplerini karşılayan yeni nesil %100 elektrikli bir araç sunuyoruz. Marvel R Electric, iddialı bir menzile ve hızlı şarj kabiliyetine sahip, gelişmiş güvenlik özellikleriyle rekabetçi bir fiyatı modern ve çekici tasarımla birleştiren sıradışı bir otomobil" şeklinde konuştu.

Yenilikçi tasarım

Marvel R Electric, MG'nin "Evolution Design" (Evrimsel Tasarım) diliyle tasarlandı. MG'nin en yeni modeli teknolojiyle duyguyu birleştiren bir araç olarak dikkat çekiyor. Modern ve sade tasarım çizgisini yüksek teknolojiyle harmanlayan Marvel R Electric; üst sınıf SUV pazarına yeni bir nefes getiriyor. MG Marvel R Electric 4.674 mm uzunluğa, 1919 mm genişliğe ve 1618 mm yüksekliğe sahip. 2800 mm'lik aks mesafesi ile içeride geniş bir yaşama alanı sunuyor. Marvel R Electric, yüksek teknolojiyi öne çıkaran dış tasarımını aracın iç mekanına da yansıtan 19,4 inçlik dokunmatik ekran ve 12,3 inçlik dijital gösterge paneline sahip. 357 litrelik bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla 1.396 litreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, ZS EV modelinde olduğu gibi MG Pilot sistemiyle en üst seviyede aktif güvenliği de kullanıcısına sunuyor.

Elektrikli yaşam

MG Marvel R Electric, tasarım, donanım ve performansın yanı sıra rekabetçi bir fiyata uzun bir menzil ve hızlı şarj yetenekleri sunan bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. Marvel R Electric, 400 kilometrenin (WLTP) üzerindeki menziliyle kullanıcıların gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. 11 kW kapasiteli yerleşik şarj cihazına (on-board charger) sahip olan Marvel R Electric, AC şarjda da aracın hızlı bir şekilde şarj edilmesine olanak sağlıyor. Bunun yanında aracın bataryası hızlı şarj (DC) ile %80 seviyeye sadece 30 dakikada ulaşabiliyor. Ayrıca entegre ısı pompasına sahip iklimlendirme kontrolü sayesinde düşük sıcaklıklarda dahi optimum şarj performansı sağlayabiliyor.

V2L teknolojisiyle farklı bir dünya

MG Marvel R Electric'in bir diğer çarpıcı özelliğini de V2L, yani araçtan-cihaza şarj sistemi oluşturuyor. Bu teknoloji, aracın yüksek voltajlı bataryasının, bir elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, hava pompası hatta bir başka EV gibi harici bir elektrikli cihaza enerji aktarmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji, temiz enerjiye geçişi ve günümüzün en önemli lojistik konularından olan son kilometre çözümü için de önemli bir yenilik olarak kabul ediliyor.

Elektrikli ve 4×4

MG Marvel R Electric sadece tasarımıyla ve üstün donanımıyla değil yüksek performansıyla da hayranlık uyandırıyor. Marvel R Electric, biri ön aksta diğer ikisi arka aksta olmak üzere üç elektrik motorlu, gelişmiş bir 4×4 çekiş sistemine sahip. Araç, bu üst seviye çekiş sistemiyle 288 PS güç ve 665 Nm maksimum tork üretiyor. Sahip olduğu bu özelliklerle MG Marvel R Electric 4,9 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. 200 km/s'lik azami hıza sahip Marvel R Electric'in ayrıca arkadan itişli iki elektrik motorlu versiyonu da satışa sunulacak.