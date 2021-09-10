MG EHS PHEV Türkiye'ye geliyor! - Son Dakika

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv'in ülkemizde temsil ettiği İngiliz otomobil markası MG, yeni şarj edilebilir hibrit aracı MG EHS PHEV'i (Plug-in Hybrid) Türkiye pazarındaki ikinci modeli olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.

EHS PHEV, markanın ilk hibrit modeli olmasıyla da önem taşıyor. MG'nin en yenisi, sahip olduğu teknoloji, güçlü hibrit motor bileşenleri, büyüklüğü, konforlu ve güvenli sürüş özellikleriyle markanın ulaşılabilir, yüksek teknolojiye sahip otomobilleri tüketicilere sunma iddiasını ortaya koyuyor.

Şarj edilebilir hibrit MG EHS PHEV, henüz yüzde 100 elektrikli yaşama kendini hazır hissetmeyen ancak sürdürülebilir teknolojiyi kullanan bir otomobili deneyimlemek isteyen tüketiciler için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Hem dünya hem de Türkiye pazarında en hızlı büyüyen iki segment olan SUV gövde tipi ile hibrit motor birleşiminin en yenilikçi örneği olan MG EHS PHEV, aynı zamanda kurumsal karbon ayakizi konusunda hassas olan filo yöneticilerine de konforlu ve tasarruflu bir kullanım vadediyor.

Daha geniş boyutlar

Modelin dış hatları, bir SUV tasarımını daha gösterişli ve daha kaliteli gösteren öğeleri bünyesinde barındırıyor. Araçta MG logosunu çevreleyen etkileyici ön ızgara, kedi gözü tarzındaki LED gündüz sürüş farları ve 18 inç Hurricane elmas kesim alaşım jantlar ilk bakışta dikkat çeken unsurlar olarak öne çıkıyor.

Arkadan bakıldığında ise göze çarpan krom çift egzoz çıkışı ile alüminyum tampon koruyucu, sportif ve premium bir görünümü beraberinde getiriyorlar.

Dinamik ışıklara sahip şık LED stop lambaları da MG EHS PHEV'in yüksek teknolojisini vurguluyor. Araç, göz alıcı tasarımı kadar boyutlarıyla da dikkat çekiyor. 4574 mm uzunluğa, 1876 mm genişliğe ve 1664 mm yüksekliğe sahip olan MG EHS PHEV, 2720 mm dingil mesafesiyle de C SUV segmentindeki çoğu rakibinden daha büyük bir otomobil.

Aracın tasarımında uygulanan şasi mimarisi ve elektrikli sürüş sistemi sayesinde, içeride hem önde hem de arkada yolculara geniş bir bacak ve omuz mesafesi sunuluyor. Kolay eşya yükleme için tasarlanmış 448 litrelik bagaj alanının hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1375 litreye kadar genişletilebiliyor. Luxury modelinde sunulan elektrikli bagaj kapağının açılma yüksekliğinin ayarlanabilmesi aracın kullanışlılığını daha da artırıyor.

Güçlü hibrit motor kombinasyonu

Yeni MG EHS PHEV, üst düzey verimlilik sunan güç aktarma teknolojileriyle hibrit bir otomobilin tüm avantajlarını kullanıcılarına yüksek bir performansla sağlıyor. Bu modelin benzinli versiyonunda da kendini kanıtlamış olan 1,5 litrelik turbo motor, 162 PS (119 kW) güç ve 250 Nm tork üretiyor. Hibrit sistemin elektrik motoru ise azami 122 PS (90 kW) güç ve 230 Nm'ye ulaşabiliyor. Her iki motorun birlikte çalışarak ulaştıkları toplam 258 PS (190 kW) güç ve 370 Nm azami torkla hem yüksek yakıt ekonomisi hem de güçlü bir performans sunuyorlar. Aracın benzinli motoruna bağlı 6 vitesli şanzıman ile elektrik motorunu yöneten 4 vitesli şanzımanın bileşimiyle oluşan 10 vitesli otomatik şanzıman, MG HSE PHEV'nin bu performansında önemli rol oynuyor. Bu yenilikçi şanzıman sistemi otomobilin sadece her zaman en doğru viteste olmasını sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda akıcı geçişlerle sürüş keyfini artırıyor. Hibrit motor sisteminin bu uyumlu ve verimli çalışması sayesinde, MG EHS PHEV, 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 6,9 saniyede gerçekleştiriyor.

Çevreci ve ekonomik

Araçta yer alan 16,6 kWsa kapasiteli lityum-iyon batarya; sadece elektrik gücüyle aracın sıfır emisyon yayarak 52 km (WLTP) menzil sunmasını sağlıyor. Bu da, MG EHS PHEV'in şehir içinde günlük kullanım ihtiyacını elektrik enerjisiyle karşılayabilmesini sağlıyor. Araç, 3,7 kW kapasiteye sahip yerleşik şarj cihazı (on-board charger) ile halka açık AC şarj noktalarında yaklaşık 4,5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca MG EHS PHEV; sahip olduğu rejeneratif fren sistemi sayesinde yavaşlama sırasında açığa çıkan enerjiyi depolayarak, elektrikli menzilini optimize edebiliyor veya yakıt tüketimini azaltabiliyor. MG EHS PHEV, çevreci-yenilikçi motor teknolojisi sayesinde ortalama 43 gr/km (WLTP) CO2 emisyon salınımı değeri sunarken 100 km'de sadece 1,8 litre benzin tüketerek hem çevreci hem de ekonomik olduğunu ispatlıyor.

MG Pilot Sürüş Destek Teknolojisi

XDS elektronik diferansiyel kilidinin standart sunulduğu MG EHS PHEV, tasarım aşamasından itibaren özenle araca dahil edilen güvenli sürüş sistemleriyle destekleniyor.

İçerisinde çok sayıda güvenlik unsurunu barındıran ve L2 (2.seviye) otonom sürüş sunan MG Pilot Teknolojik Sürüş Desteği, aracın güvenliğinde aktif rol oynuyor. Euro NCAP'ten 5 Yıldız alan benzinli versiyonundan transfer edilen MG Pilot, EHS PHEV ile standart olarak sunuluyor. Sistem kapsamında bulunan çok sayıdaki güvenlik özellikleri arasında bulunan Aktif Acil Durum Fren Sistemi, otomobil, bisiklet veya yaya ile olası bir çarpışmayı önlemek için frenleme yapıyor. Şeritte Kalma Yardımcısı; aracın şerit dışına çıktığını algıladığında otomatik olarak müdahale ederken, Kör Nokta Tespit Sistemi ise yan şeritte ve yakında seyir eden araçlara karşı sürücüyü görsel olarak uyarıyor. Adaptif Hız Sabitleyici, hız ve takip mesafesini sürekli ölçerek aracın hızını öndeki araca göre uyarlıyor; yol boş olduğunda ise sürücünün belirlemiş olduğu hıza çıkarak güvenli ve konforlu bir şekilde yol alınmasını sağlıyor. Hız Destek Sistemi ise hız sınırlaması tabelalarını okuyarak sürücüye mevcut hız sınırını gösteriyor. 55 km'nin altındaki hızlarda da Trafikte Sürüş Sistemi devreye alınabiliyor. Buna göre sistem, öndeki aracı takip ederek frenlemeyi ve hızlanmayı sağlıyor. Aracın Luxury donanım seviyesinde standart olarak sunulan 360 derece kamera sistemi özellikle park manevralarını kolaylaştırarak sürücüsünü destekliyor.

İç mekan

MG EHS PHEV'in iç mekanında kullanılan malzemeler ve işçilik aracın kalite hissini kuvvetlendiriyor. Sürücüyü saran konforlu koltuklar en ideal sürüş pozisyonunu sağlıyor. Piyano tuşu görünümlü düğmeler, türbin tasarımlı havalandırma ızgaraları ve yumuşak yüzeyli kapı döşemeleri aracın teknolojik yanına vurgu yaparken kalite ve konfor alanlarındaki iddiasını da ortaya koyuyor. Aracın 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, sürücüye aracını kullanırken ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri sunarken Apple CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip 10,1 inçlik dokunmatik ekran hem araç ayarlarına hem de bilgi-eğlence sistemine kolaylıkla kumanda edilmesini sağlıyor. MG EHS PHEV arka koltuk alanında ayarlanabilir koltuk sırtı, çift havalandırma ızgarası, iki adet USB soketi, katlanabilir orta kol dayanağındaki saklama alanı ve bardak tutucuları gibi özellikleriyle tüm yolcularına üst düzey bir konfor sunuyor.