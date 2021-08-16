MG Marvel R Electric 2022'de Türkiye'de! - Son Dakika

MG, Avrupa'da satışa sunduğu en yeni elektrikli SUV modeli Marvel R Electric'in detaylarını aktararak dikkatleri üzerine çekti.

İki farklı çekiş tipi ve üç farklı donanım seviyesine sahip yeni MG, çarpıcı tasarımı, yüksek kalitesi ve zengin donanımı ile dikkatleri üzerine topluyor. MG Marvel R Electric, MG Pilot teknolojik sürüş desteği, 19,4 inçlik dokunmatik ekranlı yeni MG iSMART bağlantı sistemi, V2L araçtan-cihaza şarj gibi üstün özellikleriyle kullanıcısına yepyeni bir deneyim vadediyor.

Dört tekerden çekişli versiyonlarında 288 PS güç ve 370 kilometre menzil, arkadan itişli versiyonunda ise 180 PS güç ve 402 kilometrelik menzil sunan Marvel R Electric'in, her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon bataryalar yer alıyor. MG'nin yenilikçi premium SUV modeli, 4,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 200 km/s'lik azami hızıyla yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olduğunu ispatlıyor.

Doğan Trend Otomotiv, Marvel R Electric'i 2022 yılında Türkiye'de satışa sunacak.

2019 yılından bu yana Avrupa pazarında yeni jenerasyon otomobilleriyle yer alan İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG, 2021 yılının ilk 6 ayında 21,000 adede yaklaşan satışlarıyla bir önceki seneye göre 5 kat büyüdü ve yeni bir rekora imza attı. Haziran ayında 5,000 adetten fazla satışa ulaşarak dikkatleri çeken MG, 16 ülkeye ve 200'ün üzerinde bayiye genişleyen satış ağıyla Avrupa pazarında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Satış başarılarını yeni ürün lansmanlarıyla perçinleyen MG, premium elektrikli SUV modeli Marvel R Electric'i Avrupa'da ön satışa sundu. Konforlu ve elektrikli sürüş keyfini herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle yola çıkan MG, Marvel R Electric ile çıtayı daha da yükseltiyor. Üstün donanım özelliklerini keyifli sürüşle buluşturan yeni Marvel R Electric; yenilikçi ve sportif SUV gövde tasarımı, konforu, iki farklı çekiş tipi seçeneği, MG iSMART akıllı bağlanırlık sistemi ve MG Pilot teknolojik sürüş desteğiyle elektrikli bir otomobilden beklentileri yükseltiyor. Doğan Trend Otomotiv, yeni premium elektrikli SUV modeli Marvel R Electric'i 2022 yılında Türkiye'de satışa sunacak.

MG'nin ileri teknoloji ürünü olan %100 elektrikli SUV modeli Marvel R Electric, çağdaş ve çekici dış tasarımıyla premium bir otomobil olduğunu daha ilk bakışta gösteriyor. 4.674 mm uzunluğu ve 2.804 mm dingil mesafesiyle geniş bir iç mekan sunan yeni SUV, spor otomobillerde kullanılan malzemelerden üretilen yapısı ve alüminyum süspansiyonlarıyla dayanıklılık ve hafiflik sunuyor. MG Marvel R Electric, ilerici tasarımını işlevsellikle birleştirerek fark yaratıyor. Azami 750 kg römork çekme kapasitesine sahip olan SUV, bu sayede römork, karavan veya özel bir bisiklet taşıyıcı üzerinde iki e-bisikleti çekebiliyor. 357 litrelik kapasiteye sahip olan bagajın hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.396 litreye kadar arttırılabiliyor. Marvel R Electric'in arkadan itişli versiyonunda, ön kaputunun altında ek 150 litrelik bir bagaj daha yer alıyor.

Farklı çekiş seçenekleri yüksek kapasiteli bataryayla birleştiriyor

İki farklı çekiş seçeneğiyle sunulan MG Marvel R Electric'in dört tekerden çekişli versiyonunda üç adet elektrik motorundan elde edilen azami 212 kW (288 PS) güç ve 370 kilometre (WLTP) menzil sunuluyor. Arkadan itişli versiyonda ise arka aksta bulunan iki elektrik motoru azami 132 kW (180 PS) güç üretiyor ve 402 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Her iki versiyonda da aracın enerjisi 70 kWsa kapasiteye sahip bir lityum iyon bataryadan elde ediliyor. Marvel R Electric, üzerindeki 11 kW kapasiteli bir yerleşik şarj cihazına sahip. Buna ek olarak, DC şarj ile aracın bataryası yaklaşık 40 dakikada %80 kapasiteye ulaşabiliyor. Ayrıca entegre ısı pompasına sahip iklim kontrolü, düşük sıcaklıklarda dahi etkileyici verimlilik seviyeleri sunuyor. MG'nin amiral gemisi konumundaki Marvel R Electric, yüksek performansıyla da dikkat çekiyor: 0-100 km/s hızlanması 4,9 saniye olan otomobil 200 km/s hıza ulaşabiliyor.

V2L teknolojisi

Elektrikli bir otomobilin bütün avantajlarını yüksek teknolojisiyle harmanlayan Marvel R Electric, araçtan-cihaza şarj (V2L: vehicle-to-load) işlevi ile fark yaratıyor. Bu teknoloji, aracın lityum iyon bataryasından, hava kompresörü, elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar gibi cihaz ve araçlara enerji aktarımına olanak tanıyor. Enerji aktarımı, başka bir bataryalı elektrikli araca da yapılabiliyor. V2L teknolojisiyle elektrikli otomobil ile hayata yepyeni ve ilerici bir özellik daha katılmış oluyor.

Sunduğu çok sayıda premium özelliğin yanında yüksek teknoloji arayanların da tercihi olan Marvel R Electric, yeni MG iSMART bağlanırlık (connectivity) sistemiyle 19,4 inçlik dokunmatik ekrana sahip dijital bir kokpiti kullanıma sunuyor. Sistem, çeşitli işlevleri uzaktan kontrol etme olanağı sunan akıllı telefon uygulamasıyla, çevrim içi hizmetler de dahil olmak üzere çok sayıda gelişmiş bağlanırlık seçeneklerine erişim sağlıyor. MG iSMART kapsamında DAB+, Bluetooth, USB bağlantısı, mobil cihazlar için Wi-Fi erişim noktası ve Apple CarPlay/ Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu işlevlerini sunuluyor. Bunlara ek olarak, gerçek zamanlı trafik navigasyonu, park yeri arama, MG satış ve/veya servis noktası arama, hava durumu tahmini ve Amazon Prime çevrimiçi müzik gibi hizmetleri de sunan sisteme sesle kumanda edilebiliyor. MG iSMART sahip olduğu kablosuz güncelleme özelliği sayesinde bilgi-eğlence (infotainment) sisteminin yazılımını her zaman güncel tutuyor. Araç sahibi, uygulama üzerinden kablosuz erişimle; aracımı bul, araç durum kontrolü, araç kullanım istatistikleri, rota planlama, takvim senkronizasyonu, şarj yönetimi gibi birçok işleve ulaşabiliyor.

Yeni MG Marvel R Electric, MG Pilot teknolojik sürüş desteği ile güvenliği bir adım ileriye taşıyor. MG Pilot kapsamında sürücüyü olası tehlikelere karşı uyaran ve gerektiğinde müdahale eden 14 gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) bulunuyor. Marvel R Electric'le birlikte MG Pilot özelliklerinin arasına Acil Durum Şerit Takibi (ELK) ve Yorgunluk Uyarı Sistemi (DWS) gibi özellikler de ekleniyor.