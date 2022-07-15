MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

15.07.2022 21:00
MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

MG (Morris Garages), özel olarak geliştirilen MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) platformu üzerinden yükselen MG4 Electric ile C-segmentine adım atıyor.

MG (Morris Garages), özel olarak geliştirilen MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) platformu üzerinden yükselen MG4 Electric ile C-segmentine adım atıyor.

4287 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe ve 1504 mm yüksekliğe sahip beş kapılı MG4, sadece tamamen elektrikli olarak dizayn edildi. MG4 Electric, şık ve sportif gövde oranlarını korurken beş kişilik bir aile için yeterli alana sahip konforlu ve ferah bir kabin sunuyor. Ayrıca 50: 50 ile dengeli ağırlık dağılımı, daha iyi yol tutuşu, arkadan itiş sistemi ve hızlı direksiyon tepkileri ile performanslı sürüşe imkan sağlıyor.

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

Son derece ince batarya sistemi sayesinde, yere oldukça yakın olan MG4 Electric'te, SAIC Motor tarafından geliştirilen ince batarya paketi mevcut. Sadece 110 mm yüksekliğiyle sınıfının en ince bataryasına sahip MG4 Electric, 51 kWsa ve 64 kWsa batarya seçenekleriyle satışa sunulacak.

Bu bataryalar WLTP döngüsüne göre 350 km veya 450 km elektrikli sürüş menzili sunuyor.

MG4 Electric için dört tekerlekten çekiş de dahil olmak üzere birçok farklı versiyon planlanıyor. 64 kWsa kapasiteli batarya ile 150 kW, 51 kWsa batarya ile de 125 kW iki farklı elektromotor görev yapıyor. MG4 Electric, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyeden daha kısa sürede tamamlıyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

MG4 Electric şu an Avrupa'da çeşitli koşullar altında 120 bin kilometrelik dayanıklılık testinden geçiyor. MG4 Electric, elektrikli MG modellere özel geliştirilen MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) teknolojisi ile Avrupa'da yollara çıkan ilk MG modeli olmasıyla da ön plana çıkıyor. Akıllı, modüler dizayn sistemi, mimari, esneklik, alan kullanımı, güvenlik, üstün sürüş özellikleri, ağırlık tasarrufu ve gelişmiş teknolojiler açısından birçok avantaj sunuyor. 2.650 ile 3.100 mm arasında değişen dingil mesafelerine ölçeklenebilir tasarımı, hatchback ve sedanlardan SUV ve VAN'lara kadar farklı gövde tiplerinin aynı platformda tasarlanmasına olanak tanıyor. Modüler Ölçeklenebilir Platform bu nedenle MG'nin dünyadaki büyüme stratejisinde önemli bir rol oynuyor.

MG4 modelinde kullanılan "ONE PACK" isimli yenilikçi batarya tasarımı, yatay batarya düzenlemesi ile sadece 110 mm yüksekliği mümkün kılıyor. Bu özel teknoloji sayesinde otomotiv endüstrisinin en verimli batarya hacmi elde ediliyor. Yenilenen soğutma sistemi tasarımı ile "ONE PACK" sisteminin sunuduğu en önemli üç avantaj: ultra yüksek entegrasyon, ultra uzun ömür ve sıfır termal kaçak.

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

Elektrikli otomobil dünyasında çığır açacak "ONE PACK" sisteminde teorik olarak 40 kWsa ile 150 kWsa arasında değişen batarya kapasitelerine kolaylıkla ulaşılabiliyor ve A0 – D sınıfı modellerin enerji gereksinimlerini karşılayarak kullanıcılara esnek ve çeşitli seçenekler sunuyor. Bu teknolojinin sunduğu en değerli özellik ise, kullanıcıların önce küçük bir batarya satın alıp, ilerleyen zamanlarda ihtiyaç duyarlarsa daha uzun menzil için bataryayı değiştirebilecek olmaları.

"ONE PACK" batarya tasarımı ile yeni MG4 Electric; iç mekan, ağırlık ve güvenlik açısından önemli kazanımlara olanak tanıyor. Bu özellikler sayesinde, MG4 Electric aynı dış boyutlarda daha fazla iç hacim sunuyor. Mühendislerin, araç ağırlığını önemli ölçüde azaltmayı başarması sayesinde de, verimlilik ve yol tutuş özellikleri açısından önemli kazanımlar sağlanıyor.

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) ve "ONE PACK" batarya sistemleri sayesinde elektrikli otomobil teknolojisinin gelişimi büyük ivme kazanacak.

Çok daha hızlı şarj sürelerini mümkün kılacak bu teknoloji ayrıca gelecekte elektrikli motorların BaaS (Hizmet Olarak Batarya) batarya değiştirme sistemlerini desteklemesini sağlayacak. Entegre hizmet odaklı yapısı (SOA-Service Oriented Architecture) ile otomobiller ömürleri boyunca kablosuz (OTA-On the Air) güncellenebilecek. Platform, bunun dışında gelişmiş otonom sürüş çözümleri için gerekli olan Piksel Nokta Bulutu Kapsamlı Ortam Eşleme (PP CEM) için de özel donatıldı.

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

>

YORUMLAR
500
James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı Datça'da günün ilk ışıkları ile birlikte orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı Datça'da günün ilk ışıkları ile birlikte orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Kaynak: Carmedya.com

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor - Son Dakika

Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 21:04:13. #1.13#
SON DAKİKA: MG'nin yeni çağı MG4 ile başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement