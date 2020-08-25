MgaSoft'tan "firma değerleme ve finansal risk analizi programı"

Sermaye piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım faaliyetleri gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk analizi programı FİRDEG'i geliştirdi.

Şirket açıklamasına göre, FİRDEG ile Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların programda yer alan finansal verileri ile anında değerlemesi yapılabilecek. Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem görmeyen kurumların finansal verileri de programa aktarılarak firma değerlemeleri gerçekleştirilebilecek.

FİRDEG; yatırımcılar, değerleme uzmanları ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

MgaSoft Yazılım, FİRDEG ile kullanıcıların analiz yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Program, web üzerinden uluslararası değerleme yaklaşımlarına göre firma değerlemeyi; genel kabul görmüş finansal araçlarla ve tahmini derecelendirme notu ile finansal performans değerlendirmeyi; tarihsel veri, istatistiki yöntem ve varsayımlara göre finansal tahmin yapabilmeyi sağlıyor.

Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak amacıyla kullanılan FİRDEG'de; İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow), Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Market Multiples) ve Net Aktif Değeri (Net Asset Value) yöntemleri seçilebiliyor. Ayrıca farklı yöntemlerin sonuçları ağırlıklandırılarak firma için katma değerli sonuçlara ulaşılabiliyor. Göreceli değerlemede, 400'ün üzerinde halka açık firmanın F/K, F/S, F/NA, FD/FAVÖK ve FD/S oranları kullanılabiliyor; benzer şirketler, sektörel seçimin dışında temel kriterlere göre de belirlenebiliyor.