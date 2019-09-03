MGC Başkanı Karaduman vefat etti
4 saat önce
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman 68 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman 68 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir özel bir hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı tedavi gören Karaduman, bugün hayata gözlerini yumdu.
Karaduman'un cenazesinin 4 Eylül Çarşamba günü öğlen namazını müteakip Şehir Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - MALATYA
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