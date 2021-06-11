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MGC'den Başkan Güder'e istişare ziyareti - Son Dakika

MGC'den Başkan Güder'e istişare ziyareti

11.06.2021 10:32
MGC'den Başkan Güder'e istişare ziyareti, System.String[]

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti. Başkan Güder, Cemiyet Başkanı Güner'den cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alarak, istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MGC Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında konuk etti. Cemiyet Başkanı Güner'den cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, bölgeler arası kalkınma farklılıklarının giderilmesi noktasında Battalgazi Belediyesi olarak büyük bir çaba ortaya koyduklarını ve bu çalışmalarda Sivil Toplum Örgütleri ile sürekli istişarelerde bulunduklarının altını çizdi. Yerel medya ve Battalgazi üzerine Başkan Güder ile istişarelerde bulunan gazeteciler, yaptığı yatırımlarla Battalgazi'yi yeniden inşa eden Başkan Güder'e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

"Yatırım ve hizmetleri yakından takip ediyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yatırım ve hizmetlerini yakından takip ettiklerini belirten Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, "Geç kalınmış bir ziyaret oldu. Yaşadığımız deprem ve pandemi nedeniyle bu ziyaret bugüne nasip oldu. Battalgazi Belediyemizin yatırım ve hizmetlerini yakından takip ediyoruz. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Battalgazi'mizin sorunlarını istişare ile çözüyoruz"

Gazetecileri makamında ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Başkanımıza ve yönetim kuruluna bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri memnun ettiler. Yeniden cemiyet başkanı olarak seçilen Vahap Güner'e hayırlı olsun ziyaretini pandemiden dolayı yapamadık. İnşallah önümüzdeki günlerde kendisine hayırlı olsun temennilerimizi ileteceğiz. Basını önemsiyoruz. Hakikaten önemli bir icra alanı. Toplumun sesi, dili, kulağı ve duyu organları olabilmek ve toplumu aydınlatma noktasında çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Gazeteciler bir yerde hür bir şekilde görevini ediyorsa, orada toplumların sorunlarının problemlerinin en aza indirildiği görülür. Gazetecilerimizin çalışma koşullarını biliyoruz. Onların sorunlarını da biliyoruz. Hepimizin görevi ve amacı Malatya'mıza yani bulunduğumuz bölgeye hizmet etmek. Bizler, Battalgazi'mizin sorunlarını istişare ile çözüyoruz. Gelişen dünyanın şartlarına ayak uydurma adına her birimizin ayrı ayrı sorumlulukları var. Bu sorumluluk doğrultusunda Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda kişisel menfaatlerden ırak, her zaman toplumsal menfaati gözeten çalışmalar ortaya koymuştur. Ben bu çalışmalarından dolayı Başkanımızın şahsında tüm gazeteci ve televizyoncuları kutluyorum. Malatya'daki basınımız şimdiye kadar yapmış olduğu görevlerde hep bize yol haritası ve yön pusulası olmuşlardır" diye konuştu. - MALATYA

MGC'den Başkan Güder'e istişare ziyareti
MGC'den Başkan Güder'e istişare ziyareti
MGC'den Başkan Güder'e istişare ziyareti

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Osman Güder, Yatırım, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam MGC'den Başkan Güder'e istişare ziyareti - Son Dakika


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