MGC'den Duygu Canova ve Bedrettin Gündeş'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

MGC'den Duygu Canova ve Bedrettin Gündeş'e hayırlı olsun ziyareti

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Basın Danışmanlığı görevini yürütecek olan Duygu Canova ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına getirilen Bedrettin Gündeş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MGC'den Duygu Canova ve Bedrettin Gündeş'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Basın Danışmanlığı görevini yürütecek olan Duygu Canova ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına getirilen Bedrettin Gündeş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 yıldır yerel yönetimlerdeki konumundan dolayı basınla ilişkisini hiç kesmediğini, her görev döneminde basınla iç içe olduğunu dile getiren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "Bir bütün olarak çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi devletin bir kurumudur. Halka, kente hizmet götürmek için vardır. Bu götürülen hizmetlerin de kamuoyuna aktarılmasında en önemli ayak basındır. Basın eğer bunu yapmazsa biz istediğimiz kadar burada hizmet edelim, bir kısım insan görebilir ama biz kenti bu konuda aydınlatamayız. Kendi niyet ve çabalarımızı, hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde kamuoyuna, halkımıza aktaramayız. O nedenle basın bizim için çok değerli ve önemlidir" dedi.

"Ben yerel basının güçlenmesini istiyorum"

Yerel ve ulusal televizyonun, gazetecilerin, radyocuların hangi koşullarda ve şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını bildiğini ve onlara destek vererek görevini sürdüreceğini kaydeden Gündeş, "Ben yerel basının güçlenmesini istiyorum. Çok değerli emekçi kardeşlerim, arkadaşlarım var. Bunu adaletli bir şekilde herkesin konumuna, durumuna göre onlara destek vererek, eşit davranarak sürdüreceğiz. O nedenle özellikle bu konuda cemiyetle birlikte bütün gazetelerin, televizyonların özellikle internet üzerinden yayın yapan bütün yayınların, radyoların yanında olacağız, birlikte olacağız, ziyaret edeceğiz. Onlarla iç içe olacağız, sorunlarını dinleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Yerel gazetelerde çıkan bir haberin bizim için çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum"

Gündeş, yerel basından gelen eleştirilerin çok değerli olduğunu, hizmetlerdeki eksikliklerin ya da hataların giderilmesi noktasında eleştirilere açık olduklarını dile getirerek, "Yerel gazetelerde çıkan bir haberin bizim için çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Bir gazetede, bir köşede belediyeyle ilgili haklı olarak eleştirel bir yazı çıktığı zaman, inanın Başkan da, ilgili daire de, o birimdeki bütün insanlar da bu haberi alıyorlar, niye bu eksiklik oldu diye muhasebesini yapıyorlar. Bizi aydınlatıcı, yönlendirici kentin gelişimi ile ilgili olumlu eleştirileri her zaman hem bekleyeceğiz, hem isteyeceğiz. Bu bizi doğrulara götürme açısından önemli olacak" diye konuştu.

"24 saat telefonum açık"

İhtiyaç duyan herkesin kendisine ulaşabileceğini kaydeden Gündeş, "Her zaman kapım açıktır. Mersin'in olması gereken yere taşınması için çaba harcayacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Her zaman birlikte olacağımızı size açıklıkla ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımızla birlikte bu kentin katma değerini artıracak hizmetler için birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer'in Basın Danışmanı Duygu Canova ise "Kullandığımız dilin son derece kapsayıcı ve bütünleyici olması önceliğimizdi. Belediye Başkanımız Vahap Seçer de hep bunu söylüyordu. 'Bir olacağız, kapsayıcı, kucaklayıcı bir anlayışımız var' diyordu. Bizim üzerimize düşen görev de bu anlayışı doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtmaktır" dedi.

"İsteklerimizi hiçbir zaman geri çevirmeyen bir Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalıştık"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, kent gazetecilerini kentin tarihi ve hafızası olarak tanımlayarak, Anadolu medyasının çok zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Tepe, "Bu süreçte gazetecilerin, cemiyetimizin isteklerini hiçbir zaman geri çevirmeyen bir Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalıştık. Duygu Hanım mesleğimizin içinden gelen bir kişi. Hem mesleki tecrübesi hem de kişisel özellikleri, yetenekleri sayesinde çok zor bir dönemde önemli bir görev üstlendi. Hem pandemi süreci denk geldi hem de yeni yapılanma sürecinde dalgalı sularda gemiyi sağlıklı bir şekilde limana getirdiğini düşünüyoruz. Bedrettin Bey, zaten belediyeciliğin içinden gelmiş bir kişi. Kent yaşamını, kent bilincini, kentlilik olgusunu fazlasıyla zamanında görev olarak da yapmış. Görev yetki anlamında kentin en önemli kurumlarının başındaki insanların cemiyetimizin üyesi olması hakikaten bizi gururlandırdı. Yeni görevinde başarılı olacağına fazlasıyla inanıyoruz. Bu dönemin kentimiz için hayırlı olmasını ümit ediyorum. Mersin Gazeteciler Cemiyeti adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Halkla İlişkiler, Mersin, yerel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MGC'den Duygu Canova ve Bedrettin Gündeş'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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